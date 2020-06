Gianinna Maradona habló de la adicción de Diego al alcohol: "Toma y no lo disfruta"

Después de que apareciera de manera pública un video de Diego Maradona en el que se veía que se bajaba lo pantalones mientras bailaba junto a su ex Verónica Ojeda, Gianinna Maradona decidió salir a hablar del preocupante estado de salud de padre, quien según ella toma mucho alcohol y además consume unas pastillas que no le hacen nada bien.

Gianinna Maradona aseguró que está preocupada por la salud de su padre.

En diálogo con Intrusos, la hija del "Diez" comentó que está muy cansada de las críticas, sobre todo porque la manera en la que vive su padre es inentendible y no siempre tiene una explicación.

"Yo no quiero exponer a mi papá, y si lo tengo que hacer, lo haré ante un juez, y estoy averiguando de qué manera se puede hacer algo judicialmente, que antes se pueda firmar algo para que sepan que la parte económica, o lo quieran resguardar, es todo de Matías Morla (el abogado del ex deportitsa) si así lo quiere. A mí es lo que menos me interesa, lo que quiero es que mi papá siga viviendo", aseguró.

En este sentido, dijo que le gustaría hacer lo mismo que se llevó a cabo en el 2004, cuando la responsabilidad sobre su padre quedó a cargo de un juez para que pudiera internarse por su adicción a la cocaína.

Aunque eso hoy ya no puede realizarse, Gianinna aseguró que está en contacto con un abogado para ver qué medidas se pueden tomar, ya que está dispuesta a presentar ante la Justicia todo el material que tiene guardado.

"Yo en varias oportunidades hablé con el médico de mi papá, de hecho grabé la conversación porque me daba miedo qué podía decirme, yo no lo conozco y en un ámbito privado lo grabé para asegurarme que no pueda llegar a mentir sobre lo que habló conmigo. Lo llamé previamente preguntándole a mi papá si podía hacerlo, a él, como a cualquiera, no le gusta que le digan lo que no tiene que hacer, pero tengo la obligación de decirle si hay algo que no es bueno para su salud", dijo, y agregó que el profesional le comentó que su padre atraviesa un cuadro depresivo y que además tiene adicción al alcohol.

"Con respecto a la bebida, toma alcohol y mi discusión por teléfono no fue, porque ya no le digo que no tome alcohol. Yo disfruto tomando una copa de vino, pero él no lo disfruta, no disfruta de tomar una cerveza", aclaró.

Sobre esto, comentó que el pasado Día del Padre llamó al ex futbolista para saludarlo, y que la conversación no pudo darse porque no le entendía nada a su papá. De hecho, comentó que muchas veces se hace la desentendida para no hacer sentir mal al ex deportista, pero que la realidad es que hay veces que no puede ni hablar.

Además, recordó su último cumpealos, y dijo que después de haberlo saludado en compañía de su hermana, su sobrina y su hijo, ella regresó a la casa y lo encontró dormido en la mesa.

"Cuando mi papá se descompuso, Matías Morla se fue, un señor seguía tocando la guitarra como si nada, y yo corrí a ayudarlo, porque se estaba ahogando, y no era la única que estaba al lado. Después le hicieron soplar la velita, y el me decía que no quería estar ahí, que se quería ir a dormir, que no la estaba pasando bien", reveló.

Gianinna aseguró que su padre tiene adicción al alcohol.

Después de eso, ella optó por llevarse una muestra de las pastillas que el "Diez" toma para poder analizar qué droga era, aunque no está segura cuál es la dosis que consume.

Por último, aclaró que si su papá le pide que se junte con todos sus hermanos, ella no tiene ningún problema en hacerlo, aunque una vez lo planteó y él no quiso. "Yo no dije que no estaba dispuesta a ver a mis hermanos, si él me lo pide yo lo hago. Yo estuve con ellos, y él lo sabe", cerró.