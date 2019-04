En medio de la guerra pública y judicial entre Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona -la empresaria fue sobreseída en la causa que su ex le inició por evasión impositiva-, Gianinna –la hija de ambos- decidió romper el silencio y fue muy duro con su papá: “Ya no me sorprende nada. Creo que lo único que él puede hacer para con nosotras es herirnos”.

Entre otras cosas, la tía de la pequeña Roma –la hija de Dalma- se refirió al polémico saludo de su papá por el cumpleaños de su hermana. “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, escribió en Instagram el Diez.

Fue entonces que Gianinna, furiosa con el ex jugador, disparó en Intrusos: “Él busca herirnos en realidad. Cada momento de felicidad, busca opacarla con cualquier cosa. Como nos conoce, sabe que tenemos a nuestra mamá y abuela al lado, y eso le molesta muchísimo. Cuesta aceptar que estamos dolidas y saber que entre nosotras las cosas siguen siempre igual, y él único que elige otra cosa es él”.

Al mismo tiempo, sostuvo en diálogo con Intrusos que su papá intentó siempre romper el lazo que tiene ella con su hermana. “Siempre (buscó generar divisiones), porque la verdad es que la unión hace la fuerza. No va a pasar. Nosotras charlamos mucho, las dos estamos criadas con mucho amor con mi mamá súper presente y mi papá desde el lado que podía…”, dijo.

Y agregó: “Pero él también estaba. Yo viví mi embarazo y el nacimiento de mi hijo al lado de mis dos viejos… y mi hermana no. Son etapas en la vida que te van marcando un montón y es re fuerte. Pero es lo que elige el otro. No podemos hacer nada. Soy un soldado incondicional de mi hermana, siempre estuvimos juntas”, amplió Gianinna.

Por otra parte, la ex de Sergio Agüero se refirió a la relación que tiene Maradona con su nieto, Benjamín, fruto de la relación entre Gianinna y el delantero del Manchester City. “Le tuve que explicar Benja qué era la cocaína, porque él todo el tiempo mira jugadas de mi viejo en YouTube, vio algo y vino a preguntarme", contó la hija de Villafañe.

"Le tuve que contar qué era una adicción, cómo me había afectado como hija y que los abuelos y los papás también se equivocan. Porque los nenes creen que los grandes no pueden equivocarse, y así le expliqué. Solo pido que Benja y todos los niños descendientes puedan ser felices”, siguió.

Fue entonces que sin dudarlo, relató un fuerte episodio que le tocó vivir a su hermana con su papá cuando era chica. "Mi papá se estaba drogando en el baño y entró Dalma. Nadie se podría poner en nuestros zapatos, no lo digo como víctima porque estoy orgullosa de mi familia", aclaró.

La diseñadora de moda sostuvo que intenta evitar que su hijo escuche los arranques mediáticos de Maradona contra Villafañe, pero aclara que es difícil evitar que un chico de 10 años recorra las redes sociales y los medios de comunicación.

"Es difícil tener que explicar y mantenerle el minuto a minuto de lo que pasa para que no se quede atrás y nadie le diga cualquier cosa y se quede mal, como me pasaba a mí cuando era chica. Hoy le doy las herramientas para que pueda estar mucho mejor que lo que estaba yo cuando era chica y alguien venía a decirme algo de mi viejo y yo no sabía nada", aseguró.

Más tarde, durante una nota que le brindó El Espectador en CNN Radio, explicó: “Yo con Benja hablo mucho. Él tiene Instagram y lo sigue a mi papá, y la otra vez por lo de su cumpleaños, que lo saludó dos días después, me pidió que le diga al abuelo que cumplió el 19. El lee todo en los portales y me lo muestra. Yo le digo que lo que diga mi papá es lo que dice él y no porque lo diga el abuelo quiere decir que sea verdad. Lo angustia la pelea con mi mamá”.

En ese marco, sostuvo que el punto de quiebre fue la tapa de la revista Paparazzi en la que se lo podía ver a Jorge Taiana jugando con Benjamín. “Cuando sale una foto en la revista de Jorge (Taiana) con Benja, mi papá vino a mi casa, nos revoleó esas fotos y fue un escándalo”, contó.

Y continuó: “Ese fue el punto de inflexión. Nada se vuelve atrás, es imposible borrar lo que uno hizo o dijo. Hay un montón de cosas en la vida que ya sucedieron. Benja lo ama a mi papá, pero por sobre todas las cosas la ama a mi mamá”.

“Todas (por Dalma y Claudia) aprendimos a sanarnos entre nosotras y a estar cerca. En la unión estar protegidas. Mi mamá nos puso debajo de sus alas y hoy la ponemos nosotras abajo nuestro. No tengo idea qué pasó con los hijos cubanos de mi papá. El señor dientes (por Matías Morla) sabrá”, sentenció Gianinna.