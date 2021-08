Gianinna Maradona sorprendió a todos y habló por primera vez (y a fondo) de Daniel Osvaldo

Después de que avanzara la demanda judicial por hostigamiento que Matías Morla les inició a las dos hijas de Claudia Villafañe, quien sorprendió con un fuerte y honesto posteo en redes fue Gianinna Maradona. La diseñadora de moda no sólo habló de la causa que investiga la muerte de Diego Maradona, sino que también se animó y se refirió por primera vez de forma directa a su relación con Daniel Osvaldo, con quien comenzó a mostrarse en el mes de abril.

"Es cierto. Puede que sea 'fría', que nada me duela y me derribe. Después de que te matan a tu papá nada más te voltea, nada más te atraviesa, nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que no te deja respirar. Todo es tristeza", reconoció Gianinna, en alusión a la muerte del ex futbolista, quien falleció el pasado 25 de noviembre y su fallecimiento todavía es objeto de análisis en la Justicia.

Pero en estos casi nueve meses, Gianinna volvió a encontrar el amor y supo apoyarse no sólo en Dalma y Claudia. "Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad, pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos", reconoció en alusión a su hijo de doce años, Benjamín, y a la hija de su hermana, Roma.

"Me enamoré. No podía no conocerlo él y mi amigo se transformó en el amor de mi vida. Ya no soy la misma y ellos lo saben. Amo que no me juzguen. Soy esto y es todo lo que van a poder ver", reconoció en alusión a Osvaldo, con quien mantuvo una relación de amistad cuando el ex futbolista regresó en 2015 a la Argentina con su entonces pareja Jimena Barón.

Con respecto a la demanda de Morla, Gianinna se mostró lapidaria: "Hoy me llegó una citación. Aunque nadie me devuelva a mi papá, yo te recibo lo que sea; tengo espalda de sobra. Donde sea y cuando sea. A mí me podés notificar, me gustaría que me pase lo mismo".