Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanqueron su noviazgo: los posteos de su romántico viaje por el sur

Los rumores de noviazgo entre Gianinna Maradona (31) y Daniel Osvaldo (35) se volvieron más fuertes. Aunque circulan desde hace tiempo, la pareja viajó al sur de Argentina y estarían viviendo un apasionado romance. Aunque aún no lo confirmaron ellos, la madre de Benjamín Agüero (12) y el padre de Morrison Osvaldo (7) blanquean de a poco que están saliendo.

En la madrugada del Viernes Santo, Gianinna compartió en Instagram un video del líder de Barrio Viejo cantando sobre un escenario de Junín de Los Andes, en el marco de la gira patagónica de la banda de rock del ex de Jimena Barón. Como si fuera poco, Osvaldo replicó ese mismo posteo desde Stories, dejando evidencia que había sido @giamaradona la creadora de la animación.

Horas atrás, la hija de Diego Maradona y el ex futbolista habían pasado por la ciudad bonaerense de Bolivar, donde habían sido descubiertos por curiosos que coincidieron en el bar La Vizcaína. Según habían comentado en Hay que ver, la pareja pasará el fin de semana largo en San Martín de los Andes, y ya habrían sido vistos a los besos en las calles de la ciudad.

Osvaldo dará tres shows en un bar de la zona. “Están esperando para blanquear. Lo van a hacer en cualquier momento del fin de semana. El representante se comunicó para agregar pasajeros a las habitaciones que son Gianinna, Benjamín y Momo. Están desde el 1 al 4 de abril y creo que ya hablaron con fotógrafos, así que supongo que van a blanquear la relación. El hotel es el Rincón Club, un hotel muy lindo", contaron en Hay que ver, el programa de José María Listorti y Denise Dumas.

Después de ser reconocida en Bolívar, y que la vieran abrazada al ex futbolista, Gianinna compartió un video del show en sus historias de Instagram e hizo un contundente descargo a raíz de las críticas que recibe ya que ella era amiga de Barón, la ex de Osvaldo. Molesta con que las personas opinen, la hija de Diego disparó: "A veces no me importa mi opinión... Imaginate la tuya".

Un rato después, Gianinna también subió una cruda reflexión en la que se hablaba sobre la "envidia" que se vive a través de las redes sociales. El final de la amistad entre Maradona y Barón fue hace cuatro años, después de que la cantante sospechara de una relación entre su amiga y su ex marido.

“Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, medio rara, y no tenemos más relación”, relató Jimena en Almorzando con Mirtha Legrand, sobre la aparición de un video que mostraba a su ex Daniel Osvaldo muy cerca de Gianinna en un boliche.

“¿Salió con tu exmarido?”, indagó Mirtha. “No, no sé si salió. Básicamente, para resumir, me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera, pero en su momento yo no tuve energía y me lastimó”, afirmó la Cobra.