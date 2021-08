Gianinna Maradona y una nueva crisis de pareja con Daniel Osvaldo: “Los celos ya me colmaron la paciencia”

Otra vez. Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo protagonizan una nueva crisis de pareja. Y fue la propia hija de Claudia Villafañe y del recordado Diego Maradona quien blanqueó que no estaría atravesando un buen momento con su novio en las redes sociales.

Todo comenzó a través del intercambio de mensajes de Gianinna con varios usuarios de Twitter. Primero fue una queja de una chica, que sin arrobar a la hija del 10, escribió a la 1.30 de la mañana: “Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A pesar de que nadie la mencionó, la ex del Kun Agüero se encontró con el tuit, seguramente por haber buscado su nombre en Twitter, y le respondió: “Hola, genia. Buen día. ¿Cuándo me viste y en qué laburas? ¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste!”.

Eran cerca de las siete de la mañana y el tuit de Gianinna generó mucha repercusión. Aunque ya tiene demasiados inconvenientes mediáticos por la pelea pública con el abogado Matías Morla y con las hermanas de su padre, la hermana de Dalma le pidió esas pruebas a la usuaria de Twitter para demostrar que estaba equivocada y ella no había ido a ningún bar.

Como la tuitera no le respondió, Giani dedicó su tiempo a contestarle a otros. Una de ellas le dijo que ese posteo iba a tener mucho alcance mediático y ella eligió darle un palo a las hermanas de su padre: “Imaginate que tengo tres de mis tías diciendo en un programa de televisión junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos”. Sin dudas, esas palabras estuvieron referidas a la entrevista que brindaron sus tías Ana, Kity y Cali, junto a Morla, en donde hablaron sobre el maltrato que sufrieron por parte de Gianinna, Dalma y Claudia.

Otro chico le dijo a la mamá de Benjamín Agüero: “Son las 7.10 de la mañana Gianina!!! relaja un poco”. Y ella le dijo: “Jaja si mi hijo entra al cole y 50” (SIC). Por último, lanzó: “Hice una pregunta y en mis leyes espirituales suponer no es algo que entre en juego”.

Lo extraño es que hace unas horas, ella le había dedicado un posteo romántico a Osvaldo en su cuenta de Instagram, como para dejar bien en claro que su noviazgo con el ex futbolista marcha muy bien. En la foto se los puede ver a los dos sonrientes, como desde abril, cuando se dieron una segunda oportunidad y Maradona escribió con el primer nombre del ex de Jimena Barón: “¡Te amo, Pablo! Así 24/7″.

Y completó el mensaje con más palabras amorosas: “En estos tiempos de odio. De tanto hablar por hablar. Vos sos luz, sos primavera. Mi cable a tierra y mi paz”. Por su parte, Dani Stone no escribió nada. Pero, seguramente, lo haga en pocas horas. O tal vez los celos vencieron otra vez en esta pareja.

Es que en junio ya habían transitado una fuerte crisis. Y llamativamente había sido por los celos de Osvaldo. En ese momento, tras una salida nocturna de la hija del 10, el ex futbolista sospechó que había existido una infidelidad con otro hombre.

Enojado, utilizó sus redes sociales para demostrar su indignación. El ex futbolista de la Selección Italiana publicó una historia en Instagram con una foto de Angus Young, el famoso guitarrista de AC/DC. Hasta ahí no hay nada extraño. Dani es fanático de la banda. Pero en la imagen hay algo particular haciéndose, Angus está haciendo los cuernitos con las manos sobre su cabeza.

Pero, en lugar de acompañar la foto con una canción de AC/DC, Daniel le agregó el tema “Cuernos”, de Joaquín Sabina, como música de fondo. Y remató la publicación con una inscripción que dice: “Estado actual”. Así se simple y sin anestesia, Osvaldo dejó entrever que Gianinna le fue infiel.

En tanto, Gianinna había utilizado Twitter para responderle. Y lo hizo con un fragmento de Amor Clasificado, un tema de Rodrigo Bueno: “Busco 1 amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando…”. Después de eso, no volvió a hablar sobre el amor, ni dio señales de enviarle mensajes encriptados al ex de Barón. Después de eso, Gianinna y Dani volvieron a elegirse para formar una pareja. Aunque no se sabe hasta cuando.