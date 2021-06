Gianinna puso en evidencia a Ojeda y mostró los mensajes que le mandó preguntando por Dieguito

Verónica Ojeda abandonó el perfil bajo que adoptó tras la muerte de Diego Armando Maradona y, a través de sus redes sociales, cargó contra los herederos del Diez. Entre otras cosas, la mamá de Dieguito Fernando resaltó que su hijo "no tiene relación" con el resto de sus hermanos, aclaró que él solo recibe -a veces- mensajes de Jana y remarcó que el difunto DT no fue el gran amor de su vida, aunque sí una "parte importante" de ella.

También se refirió a las versiones que señalaban que había golpeado a Rocío Oliva, cuando ella aún seguía en pareja de Diego. “Dios se encargará de todo el mal que hicieron”, se limitó a decir, sin antes manifestar que "cree en la justicia" al ser consultada sobre si siente que se hará justicia por la muerte del astro del fútbol. Cabe recordar que hay siete imputados por la muerte del ídolo, acusados de “homicidio simple con dolo eventual”.

Lejos de quedarse callada, Gianinna Maradona reaccionó a las respuestas que fue colgando Ojeda en sus historias de Instagram y decidió compartir una serie de chats que dejan en evidencia que intentó contactarse con su hermano y que fue la propia Verónica la que se lo impidió. De acuerdo con las capturas, intentó verlo en febrero pasado, el día del cumpleaños de Dieguito, pero Ojeda "le clavó el visto".

En las capturas se puede ver que la hija de Claudia Villafañe tiene agendada a la ex mujer de su padre como “Dieguito”, el nombre de su hermano. "Hola Verónica. ¿Cómo estás? ¿Puedo llamarte para hablar con mi hermano?”. Casi tres horas después y al no recibir respuesta, Gianinna insistió: “Te llamé para hablar con mi hermano y desearle feliz cumple. Me hubiese gustado ir a darle un beso”.

Y finalmente, aclaró: “Entiendo que el festejo es íntimo por los tiempos que estamos transitando, ¡pero la verdad que me hubiese gustado estar con él!”. Lo cierto es que Ojeda recién le respondió al día siguiente, una vez que había finalizado el cumpleaños de su hijo: “Hola Gianinna. Disculpá que te conteste ahora, recién veo el mensaje porque Dieguito se acostó temprano. Llamá cuando quieras y te paso con él. Gracias”.

Lejos de conformarse, la hermana de Dalma también compartió una captura de la conversación que mantuvo con Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda. “Mario, me informan que Verónica llamó hoy para ver hasta cuándo tenían la cobertura y le dijeron que por un año estaba todo perfecto. Inclusive que desde el centro donde atienden a Dieguito llamaron para pedir autorización, como lo hacen siempre, y que estuvo todo perfecto. Que les figura como válido”, escribió.

Vale destacar que tras la muerte del Diez, le cortaron la obra social a Dieguito Fernando y no pudo continuar con su tratamiento. Al no recibir respuesta, días después volvió a enviarle un mensaje al abogado: “Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Tenés alguna novedad de lo que te pedí de Dieguito?”. Un mes después, volvió a enviarle un mensaje a Baudry, pero esta vez para manifestarle su enojo por asegurar que ella se había quedado con un anillo de Maradona valuado en 300 mil dólares.

Lejos del trato anterior y con mucha ironía, Gianinna disparó: “Hola genio, ¿cómo estás? –comenzó con ironía- Necesito comentarte que a mí no me dieron ningún anillo. Para tus momentos de fama, si vas a contar cosas, por lo menos que sean verídicas. Yo tengo cómo demostrarte que a mí no me dieron nada. Me gustaría saber si vos tenés cómo demostrarme que el anillo lo tengo yo”. Pero una vez más, el letrado no le contestó.