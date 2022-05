Gianinna y Osvaldo se casan: harán algo íntimo, sin los hijos del músico y con poca familia

Luego de las gravísimas acusaciones por parte de Ana Oertlinger y Elena Barccini, ex mujeres del jugador Daniel Osvaldo, se conocieron detalles del casamiento que tendrá lugar mañana entre Gianinna Maradona y el ex Xeneize.

Según trascendió, la pareja pasará por el Registro Civil para sellar su amor. “Va a ser una ceremonia íntima que fue decidida hace un mes y medio”, explicaron.

Parece que la unión de Maradona-Osvaldo, será muy bajo perfil y sólo fueron invitados un grupo reducido. “Va a ser para amigos íntimos y por el momento no va a haber fiesta. Sí puede llegar a haber un almuerzo”, indicaron en Es por Ahí, dejando entrever que no habrá fiesta, como aquella que supieron brindar Claudia Villafañe y su padre Diego Armando Maradona aquel 7 de noviembre de 1989.

"Todo se limitará a una celebración súper íntima", sentenciaron desde el programa.

Recordemos que esta boda llega en medio del escándalo que el exjugador tiene con las madres de sus hijos por el incumplimiento en la cuota alimentaria.

Sucede que Elena Braccini aseguró que Daniel Osvaldo, padre de sus hijas Victoria y María Helena; no se hace cargo de sus deberes, obligaciones ni derechos, y es por eso que mantiene una batalla legal por incumplimiento de cuota alimentaria.

“Se casan exactamente en 4 días Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona”, dijo Shaw dejando a todos en shock en LAM. “Esto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo”, añadió la panelista, antes de pasar otro mensaje en el que Ana Oertlinger, también ex de Osvaldo, sumó más información.