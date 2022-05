Gime Accardi habló de su pelea con la China: "Éramos como hermanas y ahora..."

Si bien en otras oportunidades Gimena Accardi se animó a hablar de su pelea con Eugenia la China Suárez, con quien admitió que el vínculo se terminó después de que su amiga no actuara como ella esperaba en una situación particular, en las últimas horas la actriz brindó una entrevista en la que además contó cómo es la relación actual de ambas, después del gran conflicto que las distanció.

Ambas artistas eran muy cercanas, ya que además de compartir buenos momentos, también se apoyaban ante las situaciones no tan lindas de la vida. Sin embargo, según contó la propia Accardi, su malestar se despertó cuando falleció en diciembre de 2016 Santiago Vázquez, hermano de Nicolás, y la China no estuvo para contenerlos.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", dijo Gimena Accardi tiempo atrás.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En más de una oportunidad Gimena reveló que la ex de Benjamín Vicuña no le brindó apoyo durante y después de la tragedia, aún cuando tanto ella como Nicolás estuvieron al pie de cañón cuando la China atravesó el escándalo con Vicuña por el motorhome en el que Carolina Pampita Ardohain los encontró siendo infieles.

Si bien el tiempo pasó para los tres, y mucha agua corrió debajo del puente, la realidad es que la relación nunca más volvió a ser la misma, y de hecho la amistad que en algún momento supieron tener, quedó arruinada.

“Estamos bien. No reconstruimos la amistad que teníamos, éramos hermanas, literal, pero esta todo bien. Todos nos llevamos bien con todos, pero en su momento con la China éramos muy amigas”, comentó Gimena en las últimas horas, cuando estuvo de invitada en el programa LAM.

Además, dijo que se cruzaron muchas veces en diferentes eventos, y que todo está en orden, pero que ya son cercanas como antes. De hecho, aseguró que hay una buena relación, pero que ya no es su "amiga", como sí lo supo ser en otro momento.

Incluso, reveló que Suárez es una persona a la que ella quiere mucho, por todo lo vivido, y que le desea todo lo mejor. “No se si se reconstruye la amistad, nunca digas nunca, pero es como cuando te separás, queda todo bien pero no volvés. Yo la quiero, le deseo lo mejor y no quiero que le den tanto (por las criticas). Entiendo pero sufro. Cuando veo que muchos van solo a uno digo ‘ay’, depende cada caso pero me pasa en general que digo ‘¡alguien que la defienda!’", dijo.

Sucede que Accardi y la China formaban parte de un mismo grupo en el que además estaban Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara, con quienes la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio rompió vínculo después del Icardigate, en el que el marido de Wanda Nara le fue infiel con la propia Suárez.

De hecho, una de las conversaciones que trascendió sobre el escándalo, es una donde Chaves acusó a la China de "sorete" por haberle mentido al decir que era mentira que se mandaba mensajes con el futbolista.

Consultada por la etapa de amistad, Accardi también dijo que en su momento la China escuchaba los consejos que ella le daba. “Me escuchaba, lo que le pasa es que se pone nerviosa cando da notas y no es como es en la vida. Ahora hace mucho que no me vinculo con ella pero hasta la edad en la que hablábamos era así, pero es algo que a mi también me pasa, cuando me veo en las notas digo que no parezco yo”, aclaró.

Además, dijo que compartió muchos momentos bellos con la China y que incluso solían juntarse en pareja con muchos de sus novios, como fue el caso de David Bisbal. "Muchas de veces comimos con él, la que cocinaba era la China, ella cocina bien”, confesó por último.