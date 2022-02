Gimena Accardi mostró cómo quedó su brazo: "Quién sabe ya cuántos analgésicos me dieron"

Gimena Accardi tuvo que abandonar “Una semana nada más”, la obra que protagonizaba junto a su marido, Nicolás Vázquez, y Benjamín Rojas, y debió ausentarse algunos días de las redes sociales debido a que sufrió una fractura multifragmentaria del húmero mientras paseaba a su perra en Mar del Plata. A causa de esto, la actriz no solo tuvo que cancelar la temporada y volver a Buenos Aires, sino que además se sometió a una cirugía.

Molesta y visiblemente triste por lo ocurrido, Gime había acudido a su cuenta personal de Instagram para contarle a sus seguidores lo que le había ocurrido: “Me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen... Así que personalmente les explico: ayer salí a pasear con mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía la escalera se enganchó la correa y me caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero”.

Ya en Buenos Aires, la actriz fue operada con éxito hace dos semanas por Pedro Hansing, médico del plantel de River. "Vengo a poner la carita. Sigo de reposo con mi cabestrillo y parecería que hoy a la tarde arrancaría kinesiología. Día 15 después de la operación. Recién hoy podría decir que se me fue un poco el dolor, un poco, estoy medicada igual. Tuve un post operatorio doloroso, pero bueno. Estoy contenta, positiva, agradecida. Ya pasó lo peor", aclaró.

A través de las redes sociales, publicó un extenso comunicado para agradecerle al médico que la operó y levar tranquilidad a sus seguidores. "Fue una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos. Gracias a la gente que trabaja en la Trinidad de San Isidro por hospedarme seis días con amor y paciencia....entre rescates de Morfina, Tramadol y quién sabe ya cuántos analgésicos más me dieron", resalto.

De acuerdo a su relato, ya comenzó la rehabilitación y le mostró a los internautas cómo le quedó el brazo izquierdo, que se fracturó en tres partes con desplazamiento. “Buen día, terrícolas, hacía mucho que no aparecía; sigo de reposo con mi cabestrillo. Hoy me sacaron los puntos y por suerte parece que esta tarde arrancaría kinesiología, cosa que me tiene emocionada, motivada”, contó en sus historias de Instagram.

Según aclaró, ya se cumplieron 15 días desde que salió del quirófano y, recién ahora, puede afirmar que "se empezó a ir el dolor", al menos un poco. "¡Medicada igual hasta las b...! Fue un post operatorio doloroso... que ni te explico. Pero bueno, bien, positiva, contenta, agradecida. Ya pasó lo peor, vengo bien. Tengo dos cintitas, porque me hicieron dos tajos, para no hacer uno enorme de 30 y pico de centímetros y que me quede tanta cicatriz", aclaró.

Mientras mostrada el estado de su brazo, explicó que la semana pasada ya le habían sacado algunos puntos y resaltó que recién ahora terminaron de sacar los más grandes, "que era como una especie de hilo negro”. “No sé qué más contarles, no me cuesta hacer reposo porque no es algo que me moleste mucho estar tirada en un sillón siendo atendida… pobrecito el que me atiende, que es mi marido, las 24 horas”, concluyó.

En en principio, se especuló con la posibilidad de convocar a Flor Vigna, quien interpretaba el papel de Accardi originalmente, para hacer su reemplazo, pero finalmente desde el entorno de la pareja informaron que la actriz no será reemplazada. “No piensan en la obra y por decisión de Nico no va a haber reemplazo de Gimena. Están concentrados en la recuperación de Gime... y si vuelve la obra, será con Gimena", dijeron.