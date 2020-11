Gimena Accardi y la muerte de su papá: "Seguro mamá está contenta de volver a estar con vos"

Gimena Accardi recordó a su padre en un emotivo posteo en las redes sociales, donde recordó que el 21 de noviembre hubiera cumplido 63 años. Hugo Accardi falleció el 13 de octubre tras permanecer internado por complicaciones derivadas del coronavirus. La actriz le envió un mensaje en el que también mencionó a su mamá, fallecida años atrás.

“Hoy cumplirías 63 años acá en la Tierra y en tu cuerpo físico, pero estás allá en el plano donde no hay edad ni tiempo, solo paz y amor”, escribió la actriz en una leyenda que puso en sus stories de Instagram en donde publicó una foto abrazada junto a su padre.

“No sé qué trabajo te habrán designado en estos tiempos, pero espero que te hayan dado el día libre y estés de festejo en alguna nube, cerca del calor del sol y rodeado de amor. Seguro mamá está contenta de volver a pasar un 21 de noviembre junto a vos. Te amo pá”, concluyó.

Hugo Accardi falleció después de haber permanecido 55 días internado tras dar positivo de COVID-19. El cuadro se complicó cuando desarrolló una "neumonía bilateral" y debió ser inducido a un coma.

"Falleció Hugo, el papá de Gimena Accardi. Estuvo 55 días internado. Tenía Covid y estuvo en coma mucho tiempo. Nico (Vázquez) y Gimena fueron a asistirlo todas las veces que se los permitieron. Hugo fue un gran sostén de Gimena en su carrera y, por supuesto, en su vida", confirmó el conductor de Los ángeles a la mañana desde su cuenta de Twitter, Ángel de Brito, que en ese entonces dio la primicia.

La internación de Hugo generó revuelo en las redes sociales, teniendo en cuenta que días antes de su internación el hombre había participado y compartido en redes de una marcha "anti cuarentena". Cuando el cuadro de salud se agravó, fue la propia actriz quien confirmó el duro momento que atravesaba su papá.

Incluso, luego de la muerte de su padre, la actriz tuvo que salir a aclarar que no era una persona anticuarentena debido a las fotos que se viralizaron de su padre en un marcha. "Qué bueno que alguien miserable como vos me de la oportunidad de aclarar que mi papá no fue a ninguna marcha. Sólo subió un video que le mandaron de autos tocando bocina el día de la marcha por la reforma judicial, ya que hacía 44 años que trabajaba para la Justicia y tenía su pensamiento al respecto. Respetó la cuarentena y le tenía pánico al virus".

"Ahora que me volvió el alma al cuerpo, puedo sentarme a escribir esto. Hace once días mi papá está internado por Covid positivo con neumonía bilateral. Los últimos siete días estuvo entubado en terapia y dormido, peleando entre la vida y la muerte. Mi viejo es un tipo sano, deportista, tiene 62 años y no se quiere jubilar porque se siente muy joven y ama su trabajo. Jamás tuvo problemas de salud, juega al fútbol con pendejos y muchas veces ganó el premio de la valla menos vencida porque ataja como los dioses y vuela en cada pelotazo cayendo al piso como un bailarín profesional".

Hugo "salió" del primer coma, pero la batalla se complicó. "Hace seis meses que no lo veo por la cuarentena y aprendimos a comunicarnos por videollamada. Desayunamos, almorzamos y hasta vimos partidos de fútbol online. Después de siete días dormido en el limbo que te separa acá de allá, ayer abrió los ojos y despertó. Pasamos días y noches rezando en mil idiomas, gritándole al viento: 'Dale, vos podés'. Y pudo", destacó hace un mes la actriz.

Mientras que tanto la actriz como su pareja se llamaron a silencio por el duelo, fue Cris Morena una de las primeras famosas en hacerse eco de la confirmación de la triste noticia: "Hasta siempre, Hugo Accardi. Gime querida, hoy te abrazo muy, muy fuerte. Toda la fuerza y luz que necesites. Tu papá está y siempre estuvo muy orgulloso de la persona que sos. Los quiero Gime Accardi y Nico Vázquez", expresó.