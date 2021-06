Gino Renni, internado con coronavirus en el día de su cumpleaños: padece una neumonía bilateral leve

En el día de su cumpleaños número 78, Gino Renni se encuentra internado por precaución, luego de haber contraído coronavirus. El actor, que ya ha recibido las dos dosis de la vacuna Sinopharm, comenzó a manifestar los síntomas relacionados con el COVID-19, como catarro y fiebre, la semana pasada. Según contó, este último domingo registró casi 39 de temperatura, razón por la cual optó por acudir al médico.

Él mismo se encargó de dar a conocer que fue internado en el Instituto del Diagnóstico, luego de que su médico de cabecera le aconsejara hisoparse y hacerse una tomografía. "Cumple complicado. Ayer (por este domingo) me internaron con Covid y eso que tenía las dos dosis. Espero que esto pase pronto...". escribió el artista de origen italiano, al responder un saludo de cumpleaños que recibió en Twitter.

De acuerdo con Renni, durante estos días padeció catarro y fiebre. Además, la tomografía arrojó como resultado una neumonía bilateral, la cual, en principio, sería de condición "leve", gracias a que recibió las vacunas. Hasta el momento, el actor está siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante, a la espera de que su médico le diga cómo seguir. "Estoy preocupado y decaído", sostuvo.

Cabe destacar que el artista se encontraba viviendo solo y transitando la cuarentena en la misma condición. "Estoy en casa, tratando de pasarla lo mejor que puedo. Me despierto ocho y pico de la mañana, levanto las persianas, me tomo un café con leche, leo el diario, prendo la computadora y me invento tareas, como ir al mercado, a la farmacia...", le había contado a Susana Roccasalvo, en una nota para Implacables (El Nueve, sábados y domingos a las 18), en septiembre del año pasado.

Y agregó: "Me cuesta y por más de que hable con amigos y amigas, el resto del día me falta salir, ir a tomar un cafecito, comer afuera. Esperemos que esto se normalice pronto. Extraño muchísimo actuar, cantar, mi profesión en general que es lo más lindo que hay y que en este momento tan difícil todo el mundo tenga trabajo... Uno tiene la esperanza de que en algún momento esto pase".

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas salió este lunes hacia Moscú para traer el primer lote del principio activo de la vacuna Sputnik V para comenzar a ser producida en el país, así como una nueva partida de dosis de los componentes 1 y 2 del medicamento contra el coronavirus. Esas dosis reforzarán, junto a las llegadas durante la semana anterior, el Plan de Vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno Nacional.

La partida del vuelo fue confirmada en Twitter por el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, quien escribió: "Nuevo vuelo a Moscú, más dosis de vacunas para los argentinos y argentinas. Nuestra operación número 24 parte mañana (por este lunes) 02 am para traer al país más @sputnikvaccine. Es fundamental el ritmo con el que están llegando las vacunas para continuar con la campaña de vacunación".

Es la vigesimocuarta operación que realiza la empresa de bandera en busca de inmunizaciones contra la Covid-19, y el primero que traerá el principio activo para que pueda comenzar a producirse la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en el Laboratorio Richmond de la Argentina. Esta firma farmacéutica, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, llevará adelante la formulación, filtrado y envasado con el fin fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno.