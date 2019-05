Gisela Bernal rompió el silencio: la lapidaria respuesta a Ariel Diwan en medio del escándalo

El productor teatral Ariel Diwan volvió a la palestra cuatro años después de que se revelara que no era el padre biológico de Ian, el hijo de su ex pareja Gisela Bernal. El verdadero progenitor del niño resultó ser el ex Gran Hermano Francisco Delgado.

"Tenía miedo de volver a los medios", expresó en su reciente visita a Intrusos. "Hoy no tengo relación con Ian y me encantaría tenerla. Esa es la única herida. Soy optimista y creo que voy a volver a verlo. Por suerte, tengo una familia hermosa: hace dos años y medio me casé con Eva y somos padres de Aurora, que tiene tres meses y medio. Y tengo dos hijos grandes de un matrimonio anterior".

"Mi mujer es terapeuta y me ayudó mucho, me explicó, pataleé, lloré", agregó. "Intenté muchas veces ese vínculo, pero la madre no quiere. Inclusive hablé con Francisco, el padre biológico de Ian, y me dijo que no tenía problema pero que iba a ser difícil".

Paralelamente, Delgado le dedicó un sentido mensaje en Instagram a Barbie Silenzi, madre de su hija Elena, agradeciéndole por estar presente en la crianza de la niña. Y Bernal salió a responder vía redes tanto a él como a Diwan.

"Hace rato que dejaron de afectarme muchas cosas, y aunque tengo motivos de sobra para tapar muchas bocas, elijo mi paz", expresó. "No me quedan dudas de que algunas personas hablan por hablar, otros por aparentar y, ante tanta estupidez, lo mejor es callar".

La bailarina además compartió en Instagram una imagen junto al pequeño Ian en el que agregó otro significativo mensaje. "Siempre juntos. A cada paso, en cada obstáculo, en cada prueba siempre estás ahí para hacerme ver la mejor parte de la vida", escribió. Gracias por esos abrazos infinitos y esas sonrisas encantadoras. Gracias por esos ojitos de cielo que lo iluminan todo. Gracias por llenarme de besos hasta estallar de risa. Cada segundo de mi vida vale la pena si lo comparto con vos, mi niñito soñado".