Gisela Dulko contó cómo sigue su vida tras el escándalo con Fernando Gago: “Lo más importante son mis hijos”

El escándalo sacudió la calma del barrio Los Castores, en Nordelta hace apenas dos meses. De un día para otro, la pareja perfecta que formaban Fernando Gago y Gisela Dulko se había desmoronado. Y todo había sucedido tras una infidelidad del ahora director técnico de Racing con Verónica Laffitte, una amiga de la ex tenista.

Durante ocho semanas, Dulko hizo gala del bajo perfil que mantuvo durante toda su carrera como profesional y también tras el retiro de las canchas de tenis. Solo utilizó su cuenta de Instagram para mostrar alguna imagen mientras entrenaba o con su mejor amiga Isabel Macedo, que viajó a Buenos Aires cuando estalló todo para estar a su lado.

Poco a poco, Gisela pudo dejar el dolor atrás. Se dedicó a ella y a sus tres hijos Mateo, Antonella y Daniele, de 9, 6 y 3 años respectivamente. Y también a soñar con nuevos proyectos que la hagan salir definitivamente del escándalo que vivió por culpa de su ex marido y de su mejor amiga. En ese sentido, ya se prepara para sumarse a un evento en el que jugará un partido de tenis y además brindó su primera entrevista tras la separación.

La primera frase de Dulko estuvo vinculada a su presente. : “Estoy muy bien, lo más importante son mis hijos y ellos están muy bien, y en cuanto a lo mío, personal, estoy bien, con proyectos por delante, pisando una cancha de tenis nuevamente, lo que me tiene muy entusiasmada”, aseguró la ex tenista.

Además, mientras el divorcio avanza en tribunales y queda la división de bienes, relató: “Ahora estoy dedicada full time a mis hijos. Lo más importante son mis hijos. Tengo tres enanos chiquititos de 9, 6 y 3 años, que demandan mucho tiempo, así que estoy dedicada a ellos cien por ciento”.



También sumó: “Son chicos, y eso da mucho trabajo, pero bueno... estoy completamente embobada con mis hijos. Se llevan muy bien entre ellos, el más chiquito está medio día en el jardín y después ya está todo el día en casa, y Mateo y Anto van al colegio hasta las 4 de la tarde. Tienen sus actividades, están muy felices... Tienen cada uno una personalidad bien distinta, el mayor -Mateo-, es bastante tranquilo, la nena es un terremoto y el más chiquito es como una mezcla de los dos. Ellos son el motor de mi vida y de mis días”.

“Me apagué un poco, pero me volví a encender, porque yo puedo, siempre pude y podré. Disfrutar un día de sol, agradecer a Dios, a la vida , al universo de lo que tenemos; la vida siempre puede ser maravillosa si sabemos amarla”, también había relatado.



En ese sentido, le consultaron si sueña con volver a enamorarse, y Gisela aseguró: “Uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero ahora no es algo que esté en mis pensamiento y mis prioridades, tengo un montón de otras cosas y estoy enfocada en eso”.

Y completó: “Siempre en familia, viendo crecer a mis hijos, acompañándolos. Ojalá que involucrada al tenis de alguna manera, con mis cosas personales, porque siempre es muy lindo mantenerse activo, vigente, pero por sobre todas las cosas en familia, rodeada de mis hijos, mis perros y mi familia, que es lo más importante”.

La crisis entre Dulko y Gago salió a la luz por Cinthia Fernández, quien contó con lujo de detalles lo que había ocurrido en septiembre. “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”. Y luego dio nombre y apellido de la amante, con quien Gago se fue a vivir poco después de dejar la casa que compartía con su pareja.

En tanto, Yanina Latorre relató: “Ya empezó el divorcio, fue todo muy rápido. Ella no quiere saber más nada, ni acercarse. Son dos chicos que han ganado mucho dinero, ambos jugando en Europa, el único error que cometió ella fue ser confiada, porque toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quien. Él se está haciendo un poquito el vivo, ojalá que escuche esto y parta mitad y mitad. Ella dejó todo por él, porque la tenista por más que se retire puede seguir trabajando, exhibiciones, marcas, y a él mucho no le copaba que labure ni que diera charlas. Ahora ya volvió a trabajar, no hay que dejar el trabajo”.