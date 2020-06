Gloria Carrá contó que fue abusada a los 18 años: "Es algo demasiado violento"

En medio de los casos por abuso sexual que no dejan de crecer en el país, Gloria Carrá contó que fue víctima de un abuso a los 18 años y advirtió que todavía puede radicar la denuncia.

“No se archivó, puede explotar en cualquier momento. Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos”, resaltó.

La actriz dialogó con La Once Diez/Radio de la Ciudad sobre la posible denuncia que podría radicar de su parte por el abuso que sufrió en su adolescencia. “Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”, aseguró.

Y sumó: “Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”.

En ese sentido, Gloria explicó que su carrera como actriz la ayudó a sobrellevar los momentos más difíciles de su vida, a pesar de que comenzó de muy joven a trabajar. “Trabajo desde muy chica, pero si bien lo vivía muy bien, era muy consciente de que estaba trabajando”, dijo.

Y añadió: “De todas formas, eso me ayudó a poder canalizar a través de la actuación muchas cosas que pasaban en mi casa. Cosas raras, con mi mamá, con la familia. Además, soy actriz y pienso que suerte que pude hacerlo en ese momento”.

Gloria Carrá es parte de la obra teatral virtual SEX, dirigida por José María Muscari y de la película Marea Alta, dirigida por Verónica Chen.

“Es estimulante estar trabajando en este momento del mundo y lo agradezco. La experiencia de SEX Virtual es hermosa y creo que está bueno para cualquiera conectar con el deseo en un momento así”, sentenció.