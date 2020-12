Gloria Carrá presentó a su nuevo novio, uno de los referentes de la revista villera Garganta Poderosa

En septiembre de 2015, luego de siete años de relación y de estar distanciados durante un mes, Gloria Carrá había conformado su escandalosa separación de Luciano Cáceres. Si bien en un principio ambos protagonistas de la historia dijeron que la ruptura había sido en buenos términos y sin terceros de por medio, luego la actriz resaltó que estuvo "enojada, triste y dolida" durante mucho tiempo hasta que pudo sanar sus heridas.

Su romance comenzó cuando trabajaron en la obra teatral La felicidad. En septiembre de 2008 se casaron y tuvieron una hija, Amelia. Como le ocurre a muchas parejas, el amor se desgastó y cada uno decidió seguir por su lado. El tiempo pasó y no hace mucho, Carrá había confesado que estaba en pareja, aunque no quiso dar demasiados detalles hasta el día de hoy: se trata de Ignacio Nacho Levy, uno de los referentes de La Garganta Poderosa.

La propia actriz fue la que se animó a publicar algunas postales con le hombre en cuestión, que es padre, docente y militante popular. “Gracias gracias por los comentarios tan hermosos y llenos de amor. Todo vuelve”, comentó la actriz. Por su parte, Levy también colgó una foto junto a la actriz, pero fue un poco más discreto: “Domingo de charla con mis amigxs” (sic), compartió junto a Carrá y una amiga de la pareja.

A mediados de año, la actriz reveló cómo se lleva actualmente con Cáceres. “Uno cuida a los hijos hasta donde puede de sufrir. Cuando Ángela era chiquita, no había cumplido un año y ya me había separado de su papá. Hace un montón, veinte años atrás. Y a mí me daba culpa por ella. Y una amiga me dijo ´pero Glo, de un tiempo a esta parte todos van a ser hijos de padres separados´ y tenía razón en algún punto", contó.

Y sumó: "Lo mejor es tratar de tener una buena relación. A mi me desespera ver chicas golpeadas por los novios. Ni hablar de las mujeres que han matado durante la cuarentena. A veces veo algo y dijo ´cómo se lo digo a Amelia, entonces la llamo y le digo nunca dejes que ni un novio, ni un tío ni un padre te toque donde no te guste y te haga sentir mal. Nunca dejes que te amenacen. Eso ocupa más tiempo que la separación con su padre”.

Finalmente explicó que la separación con Cáceres la tiene a su hija "transitada y la va transitando día a día". "Tratamos de darle todo el amor posible. Lo otro ocupa más mi tiempo. Me desespera. Con el padre de Amelia no tenemos un vínculo. Pero si estamos muy atentos a ella. Siempre nos ponemos de acuerdo para criarla. Los dos estamos muy atentos a sus necesidades", concluyó.