Golazo de Wanda: Maxi López fue declarado como "deudor alimentario", embargado y multado

Ana Rosenfeld​, abogada de Wanda Nara, contó días atrás que la mediática le ganó una instancia del juicio por alimentos a su ex marido Maxi López, quien fue declarado como "deudor alimentario" y embargado para comenzar a compensar los días de atraso en el pago.

En ese sentido, la abogada explicó: “Cuando vos sos un deudor alimentario importante, pagás cuando te ejecutan. La única manera de pagar es cuando te meten un juicio. El juez otorgó la multa y lo inscribió en deudores morosos. Si el tipo tiene plata para irse de viaje, también la tiene para cumplir con sus hijos (Valentino, Benedicto y Constantino). Significa que los derechos de los hijos de Wanda están cubiertos”.

De esta manera, Maxi no sólo deberá cumplir con la cuota mensual, sino que además deberá abonar una multa diaria por el constante "incumplimiento en el pago”. La multa es de cien euros por día, dado que es la moneda establecida para el pago de la cuota de alimentos de los tres hijos que el futbolista y la modelo tienen en común y que viven en Italia junto al delantero del París Saint-Germain, Mauro Icardi.

La medida, sin embargo, fue apelada por el jugador de FC Crotone de la Serie B de Italia, pero la Cámara Civil no le dio lugar y confirmó la multa. “El proceso fue rápido. Vos demostrás que verdaderamente el señor o la señora no cumple con la cuota alimentaria, pasa un tiempo prudencial importante. Tenés que castigar al que no paga. Fueron muchas las cuotas que Maxi López no pagó", sostuvo Rosenfeld.

En ese sentido, la letrada prefirió no dar detalles de la "inmensa suma" que adeuda el ex delantero de River y sólo se limitó a aclarar que Wanda se mostró conforme con el veredicto. "El jueves me comuniqué con Wanda Nara para comunicarle la noticia. Wanda recibió bien la noticia pero ella quiere cobrar. O sea, la cuota alimentaria es un plus pero ella quiere lo de ella, literalmente”, detalló.

Y agregó: “Ella viene bancando la olla con Mauro Icardi. Lo que necesita es que el papá de sus hijos se ponga al día. Maxi está condenado. Lo que tengo que hacer ahora es embargar más cosas como para proteger el derecho a la multa, hay que hacerla efectiva”. La última batalla mediática entre Wanda y Maxi ocurrió en abril, cuando el futbolista la acusó de no cuidar a sus hijos en el marco de la pandemia.

En aquella oportunidad, Wanda -que se encontraba en Paris con Icardi- decidió regresar a Milán junto a sus cinco hijos. "¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió Maxi.

Y sumó: “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”.

Firme y frontal, fiel a su estilo, Wanda explicó: “Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra”.

En ese momento, la mediática sentenció: "Si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí".