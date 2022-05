"Golpeador, grano en el cul...": Cinthia Fernández aniquiló (de nuevo) a Defederico

Una más y van. Cinthia Fernández volvió a cargar las tintas contra su ex marido y padre de sus hijas: Bella, Charis y Francesca. ¿Qué fue lo que sucedió ahora? Amparado en la medida cautelar que la Justicia le otorgó a la panelista televisiva, el futbolista le negó el ingreso al country en el que vive; el mismo en el que las pequeñas realizan sus clases de deportes. "Ahora me voy a ocupar de vos legalmente, Matías Defederico; que el de arriba te ponga en el lugar que tiene que poner".

La bailarina comenzó su descargo de Instagram, con una catarata de insultos dirigida a Defederico: "Violento, golpeador, deudor, mala persona, ser deplorable si los hay en la Tierra. Todo vuelve".

Consultada sobre lo que había sucedido, Cinthia explicó: "Es largo de explicar en historias. En resumen, es un gran grano en el cu...; deudor, violento, golpeador y trata de hacerme daño a mí, pero se los hace a las hijas. Y cuando me las toca, florece lo peor de mí".

Pero, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana? "Prohibió el ingreso mío al barrio donde vive él, que es donde justamente las nenas tienen el campus de deporte. Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase; pensaban que se la llevaban a la mamá presa, la Policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él", detalló.

"Se entiende, yo a él", hizo hincapié Cinthia, al temo que sumó: "Jamás leyeron el papel y terminaron pidiéndome disculpas. El lunes (por hoy) me ocuparé legalmente con mi abogado del padre y del barrio por ni tomarse la molestia de leer. Un absurdo que ni abarcaba en el ámbito de la Provincia".

A la hora de analizar el motivo detrás de la nueva embestida de su ex, Fernández fue categórica: "Motivo: al señor le molestó la cautelar que él solo se la ganó por incumplir la anterior. Para forrearme, él dijo que a partir de ahora cuando deje a las nenas en mi casa lo iba a hacer en la puerta del barrio, que queda como a seis cuadras de la entrada de mi casa y que las nenas caminen con las mochilas y en el frío. (Nos dijo) que nos 'arreglemos'".

"Ya que él no va a ingresar más por la 'cautelar', algo absurdo ya que primero no estoy en mi domicilio a la hora que las trae, ya que estoy trabajando hasta la noche para cubrir lo que él no paga. Además, los abogados tenían un acuerdo para que las nenas puedan ser retiradas y entradas en la puerta de mi casa. Imagínense haciendo bajar a mis hijas a seis cuadras (no te explico cuando llegan dormidas, levantarlas y decirles: 'Caminen, porque a su papá se le canta no entrar'. Todas forreadas diarias constantes. Jamás permitiría eso".