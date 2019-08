Golpes, amenazas y reclamos: la grave denuncia de Matías Garfunkel desde el "exilio"

El empresario Matías Garfunkel reapareció luego de dos años sin hacer declaraciones. En sus redes sociales, hizo una llamativa denuncia que involucra a su primera ex esposa, Mariana Gersztein, con un episodio de violencia contra uno de sus hijos. En Twitter, habló de maltrato “psicológico y físico”. “Está aterrado y vive amenazado”, aseguró.

En una serie de confusos mensajes publicados en Twitter, Garfunkel aseguró: “Después de tantos años sin aparecer públicamente me vi en la obligación de hacerlo ya que mi ex mujer (no Victoria Vannucci la cual es una excelente madre y llevo separado 8 meses) esto es acerca de Mariana Gersztein”.

Habré cometido infinidad de errores en cuestiones empresariales. Pero siempre he sido y soy un excelente padre que sufro en silencio desde hace años el impedimento de contacto por parte de la familia Gersztein. Soy un padre como todos ustedes y sufro como ustedes, amo a mis hijos — Matias Garfunkel (@M_Garfunkel) August 22, 2019

En otro mensaje igual de llamativo, habló de supuestos maltratos “psicológicos y físicos” a su hijo Juan”. “Está aterrado y vive amenazado, no solo por ellos sino también por mi hija mayor Ariana Garfunkel la cual le dice que si hace una denuncia ella llama a la policía para decir que es Juan el que proporciona los golpes”, relató.

“De más está decir que las fotos con los golpes por parte de Sergio (Gersztein) hermano de mi ex que le proporcionó sin contar que lo echaron de la casa. Viajé a Buenos Aires para estar con él y acompañarlo a hacer la denuncia pero él prefirió darles una oportunidad más”, sumó en otro mensaje con una redacción igual de confusa que los anteriores.

Según el empresario, “en el día de ayer (por el martes) le rompieron un cuadro en la cabeza, una locura! Le mandé un pasaje aéreo para que esté aquí conmigo y hacer la denuncia formal y en plena escala la madre lo amenazó nuevamente y lo hizo regresar. Mañana daré más info…”, sumó.

Leé más | Las otras víctimas de Vannucci y Garfunkel: hablan los trabajadores del Grupo 23

Garfunkel se encuentra procesado y embargado desde febrero pasado por $150 millones, en el marco de una causa por evasión impositiva que tiene en su poder el juez Gustavo Meirovich. Con el dinero de esa supuesta “donación” que había recibido, el empresario adquirió por U$S 12,5 millones la mitad del Grupo Veintitrés a Sergio Szpolski, que entre otros medios controlaba el diario Tiempo Argentino y Radio América, donde dejaron de pagar los sueldos desde diciembre de 2015 y trataron de desprenderse en una oscura venta al empresario Mariano Martínez Rojas, quien ahora se encuentra detenido también por orden del juez Meirovich.