Golpes, denigración y calvario: la palabra de Vicky Xipolitakis tras la dura entrevista con Susana

"Estoy tratando de acomodar todo". Esas fueron las palabras con las que Victoria Xipolitakis definió su presente en diálogo con BigBang, después de sentarse en el living de Susana Giménez y revelar por primera vez el calvario al que fue sometida por su ex marido, el empresario Javier Naselli. La ex vedette presentó una denuncia por violencia de género y ya comenzó los trámites de divorcio. Tras la avanzada judicial, el padre de su bebé de siete meses volvió a Estados Unidos y, según denunció la rubia, se llevó "toda la plata".

De acuerdo al testimonio de Vicky, la violencia comenzó hace tiempo. Incluso antes de quedar embarazada de Salvador Uriel. "Él tiene una forma de ser que no tiene nada que ver conmigo. Muchas veces me dijo que iba a mejorar y le creí. Él siempre quiso ser papá pero tiene un carácter muy fuerte, impulsivo, agresivo y nervioso. Todo le molesta, todo lo mío, es de lo peor del mundo. Siempre fui como denigrada".

"Se pone intenso con las peleas y las sigue hasta provocar. Muchas veces las dejé pasar pero ya no puedo pensar más de manera egoísta porque tengo un bebé y mi hijo entiende todo. Pasaron muchas cosas por las que me tendría que haber ido antes: en Estados Unidos y acá también", sumó. Cabe recordar que la pareja solía vivir seis meses en Nueva York y el resto del año en el departamento del barrio de la Recoleta, el mismo en el que hoy viven Vicky y su bebé, pese a que tras la denuncia Naselli cambió todas las cerraduras.

Los episodios de violencia también involucraron al bebé de siete meses de la pareja. "Fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. No se justifica pero yo no lo veía porque estaba sometida por su forma de ser. Porque tenía una familia y por querer ser feliz. Yo seguía, pensaba que lo podía cambiar, pero no puedo cambiar a nadie. Es así su forma de ser por cómo lo criaron. Yo fui criada de otra manera".

Vicky no sólo radicó la denuncia. Su abogado, Fernando Burlando, ya está detrás de los trámites de divorcio. "Estoy con un vestido de fiesta y tengo el corazón de luto. Él ya no es más mi marido. Ya empezamos el divorcio. Yo quiero que salga, para mí se terminó. Estoy pasando por el peor momento de mi vida, porque ahora es mi corazón. Yo estoy casada, y ahora empiezo a hacer el divorcio. Y soy mamá, entonces yo siempre aposté a la familia. Me quedé muchas veces porque creí que iba a mejorar".

"Al principio fue todo una agresión psicológica y después pasó a un segundo plano. Y que agarré a mi bebé de rehén, por cosas que le parecen a él, hoy no lo puedo permitir más. Y mi bebé no se puede criar así. Ahora me di cuenta que nunca nos quiso. Me pegaba a mano abierta, o me empujaba, y lo naturalicé y fui una sometida a esta forma de ser de él. Una vez, le pedí que me tuviera al bebé cinco minutos. Me dijo ‘no me tengo que ir, estoy apurado’ y tiró el bebé en la cuna. Ahí me tendría que haber ido. Lo agarraba al bebé de rehén".

La griega también se refirió al violento episodio del 18 de diciembre de 2018 en el que realizó el primer llamado al 911 por la violencia de Naselli. "Pedí que me ayudaran a sacármelo de encima porque estaba sola con el bebé, y él lo único que hacía era gritar. Se le cruzó por la cabeza que no podía estar en la pieza hablando por teléfono con el bebé, después de cinco horas que lo estuve calmando, dándole la mamadera, todo solita. Se durmió cinco minutos y le dije: 'Dejalo que todavía no me saqué la leche'. Yo lo estaba amamantando. 'No lo despiertes', le dije. 'Ah, en esta casa no se puede hacer esto, entonces me voy a comer con el bebé', me respondió. 'Pero, Javi, nos tenemos que ir a comer pero en un rato. Todavía no se despertó y no me saqué la leche', le dije".

"Me arrancó al bebé, que se puso a llorar. Me lo tiró en la cuna y yo me quedé llorando porque el bebé no es un juguete, no podés tenerlo así. Me quedé llorando arriba de la cama, no daba más. Y después me encerré con llave para que no volviera pero me decía: '¡Abrí la puerta!' '¿Una vez más lo despertás?', le dije, porque lo estaba volviendo a dormir. Ahí fue la primera vez que llamé a la policía", relató.