Golpes, empujones y hasta un cabezazo en la cara: el dramático testimonio de Amber Heard contra Johnny Depp

A finales de mayo de 2016, tras la muerte de su madre Betty Sue Palmer, Johnny Depp se divorciaba de su ex pareja Amber Heard, tras sólo 15 meses de matrimonio. Fue la actriz estadounidense quien inició los trámites de divorcio junto a una denuncia contra el actor por repetidos casos de violencia doméstica. En aquella oportunidad, Amber solicitó un pedido de restricción contra Depp.

La relación y el posterior divorcio entre “El Pirata del Caribe” y la estrella de “Aquaman” siempre estuvo signada por el escándalo, denuncias y violencia, sin omitir buenas dosis de alcohol y descontroles varios. Todo este cocktail llevó a la actriz a acusarlo de haberla agredido con un celular y luego dio a conocer fotos en la que se la ve golpeada en su rostro y nariz.

En aquella oportunidad, el actor negó las acusaciones de su ex y ambos llegaron a un acuerdo luego del divorcio: Amber recibió 7 millones de dólares que donó a la caridad y firmó un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar de la relación que mantuvo con Depp.

Pero ese acuerdo se rompió en las últimas horas, después de que la actriz decidiera contar en detalle el martirio que sufrió a manos del protagonista de “Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald”, después de que el actor la denunciara por “difamación”.

En esta nueva denuncia, Depp le reclama a su ex cerca de 50 millones de euros por un artículo de opinión que escribió para el Washington Post, en diciembre de 2018, en el que aseguraba haber sido víctima de violencia de género. Aunque ella nunca lo mencionó con nombre y apellido.

La actriz, de 32 años, afirma que Depp se convertía en un "monstruo" cuando estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol. A su vez, ante la Corte afirmó que Depp la golpeó repetidamente, le arrancó el cabello e intentó ahogarla con sus manos.

Según los documentos judiciales obtenidos por la revista People, Depp "se convertía en una persona totalmente diferente, a menudo delirante y violenta. Llamamos a esa versión de Johnny, ´el monstruo´", señaló Amber en una de sus denuncias contra el actor.

En su descargo judicial, la actriz relata un hecho que ocurrió durante un vuelo de Boston a Los Ángeles en mayo de 2014. "Depp comenzó a lanzarme objetos por haber filmado una escena romántica con James Franco. En lugar de reaccionar a su comportamiento, simplemente me moví unos asientos. Eso no lo detuvo. Me lanzó una silla, me gritó y se burló de mí”, contó.

Al mismo tiempo, sostuvo que en diciembre de 2015, Depp y ella tuvieron otra pelea en su departamento de Los Ángeles. "Me lanzó una garrafa, esparció las cosas de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró por la casa".

Si bien la actriz aclaró que le dijo a Depp que quería "dejarlo, y que llamaría a la policía si alguna vez la tocaba otra vez", advirtió que él tan solo la empujó y le dio "un cabezazo en la cara". Depp siempre negó los cargos y aseguró que todo se trató de una maniobra de Amber para promocionar su carrera y conseguir mejores papeles en Hollywood.