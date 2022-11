Golpes, torturas y dolor: Lourdes de Bandana denunció a su ex pareja por Violencia de Género

“El amor no duele”. En horas del mediodía del viernes, Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra los golpes que recibió en cara y cuello por parte de su ex novio, Leandro García Gómez.

La cantante denuncia, que después de ocurrido el hecho, él le dijo a sus vecinos que los gritos eran producto de un ataque de pánico que ella estaba sufriendo. El video que hizo como única historia en su cuenta es contundente: tiene varias pruebas de haber sufrido un terrible momento.

Sobre el agresor un video en el que se los muestra risueños anunciando su noviazgo en febrero de este año, en el programa de Moria Casán por Canal 9. De hecho, Mabel, la mamá de la cantante, compartió el viernes en una entrevista que a los días de esa charla comenzaron los golpes.

“Me sorprendió totalmente el video que publicó (en su cuenta de Instagram). Pero no me sorprende porque era un final anunciado. Él era muy controlador. Le hackeaba las cuentas, le sacaba dinero. Es un típico psicópata”, sentenció. Dio a entender además, que ya se hizo la denuncia por violencia de género y que ya había existido un episodio antes en el que “la policía fue a la casa de él pero quedó en la nada”. “Ella está en su casa muy shockeada, muy triste”, lamentó en comunicación telefónica en América TV.

Además de mostrar en sus redes sociales las marcas de un terrible momento, la artista describió los otros abusos que sufrió en el pasado con García Gómez: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

El video también exclama en mayúsculas: “Si pasa, ¡denuncien! No tengan miedo”. Parece ser, según los dichos de la mamá, que hace un mes se separaron y que ya no vivían juntos desde mediados de este año por ciertas actitudes violentas que tenía el agresor.

Tras la viralización de la denuncia de la Banda, el presunto golpeador se presentó en América. Tras irrumpir en el programa de Karina Mazzocco, aseguró: "No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medido de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'".

Y agregó: "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está". Para finalizar, el acusado dijo: "Dejemos que la Justicia avance. Ella es una excelente persona, una de las artistas número uno de la argentina es una persona maravillosa".

El 24 de noviembre fue el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. El colectivo feminista Ni Una Menos, acompañado por organizaciones políticas y sociales, convocó a una concentración el viernes por la tarde frente al Palacio de Tribunales en repudio a las violencias por razones de género.

Si estás viviendo situaciones de violencia de género, comunicate al 144. Es gratis, te atienden las 24 horas todos los días.