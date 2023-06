El momento en el que L-Gante inició los desmanes que terminaron con su detención

Por uno u otro tema, siempre es noticia. El último martes detuvieron a L-Gante por privación ilegítima de la libertad y amenazas a un empleado municipal. Si bien parecía ser una simple pelea de “amigos”, se conocieron los supuestos videos que desataron el episodio violento.

Museum, uno de los boliches más grandes de Capital Federal ubicado en Monserrat, suele ser tendencia en las redes sociales por las fuertes peleas que se generan a la madrugada. Sin embargo, el último fin de semana L-Gante se vio involucrado en un los disturbios tras realizar un show para más de 1950 personas.

Según lo que trascendió hasta el momento, la pelea inicial ocurrió en el boliche y fue protagonizada por un grupo de amigos de Elián Valenzuela. La misma quedó registrada por un usuario de las redes sociales, y se ve al cantante en la parte superior del boliche, mientras que el altercado ocurrió en la parte de abajo.

Aparentemente, y tras el enfrentamiento que ocurrió después de su show, los disturbios continuaron en el barrio de General Rodríguez, donde vive el cantante. Fue en ese entonces, cuando L-Gante se enfrentó con las dos personas que se pelearon con sus amigos, también conocidos de él, y los amenazó.

Según el llamado que hizo un vecino al 911, el creador de “El último romántico” le dijo a la víctima: "Subí al auto ahora y más vale que mis amigos no caigan en cana, porque mato a tu mujer y a tus hijos". A partir de esto, quedó detenido.

Alejandro Cipolla, abogado del cantante, habló con los medios y reveló la situación actual de Elian en la detención: "Está con buen ánimo, pero no sabía por qué estaba acá y no en General Rodríguez. Dentro de poco va a contar todo como realmente fue. Me cuenta que es llamativo que esta persona lo haya denunciado, que vivió dos años con él en su casa”.

La palabra de la mamá de L-Gante

Claudia Valenzuela habló con Pía Shaw y contó que actualmente está muy preocupada por la situación que atraviesa su hijo, pero que pudo tener un contacto con él vía cartas, y afirmó que lo vió en buen estado.

"En este momento me estoy mandando mensajes con Claudia, la mamá de Elián. Ella está esperando ver qué pasa mañana, que es el día clave, y me dice que pasó una noche de porquería. Estoy esperando a ver qué pasa mañana. Recién tengo un segundo. Estoy mejor, intentando hablar con el abogado”, informó la periodista en A la Barbarossa.