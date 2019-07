Oriana Junco suele ser noticia por hechos que rozan el escándalo y la polémica. Por ejemplo, en mayo del año pasado pasó algunos días detenida en un pabellón de Ezeiza luego de protagonizar una fuerte discusión con una amiga en un restaurante.

En esta línea, también en 2018, denunció que fue drogada y que le robaron - 10 mil pesos- al ser contratada como escort. Esta vez, denunció que fue víctima de “abuso sexual” en manos de un taxista y aseguró que fue discriminada por la Policía de la Ciudad.

“Es él, el que se esconde, es él. Me tocaron las tetas en un taxi, me tocaron la cola en un taxi, y ellos defienden al tachero porque yo soy trans”, se puede escuchar en el video que dio a conocer en las últimas horas Farándula Show.

A raíz del supuesto manoseo del taxista, Junco se dirigió a la comisaría comunal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ubicada en el barrio de Almagro- donde terminó a los gritos y golpes con el taxista acusado. “Él es el tachero que me abusó, hijo de mil puta”, explicó, poco después de propinarle una serie de cachetazos y ante la atenta mirada de la cámara.

Y, furiosa, disparó: “Me tocaste las tetas, me lastimaste, ¡abusador! Las mujeres no valemos nada, nos prenden fuego todos los días, nos matan a hachazos, nos drogan, nos abusan, nos cogen. Yo no lo permito”. Al final, la mediática remarcó que el taxista la tocó “adelante, atrás y en las tetas”, y aseguró que los trabajadores de la comisaría no la querían dejar ir del establecimiento.