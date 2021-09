¡Gooool de Morla!: la marca Maradona quedó en manos del abogado y las hermanas del 10

A mediados de agosto, Matías Morla aseguró que a Dalma y Gianinna, las hijas de Diego Armando Maradona, "solo les importa" las marcas vinculadas al astro, las cuales desde el viernes 13 de agosto a raíz de un fallo judicial continúan siendo explotadas por el letrado y su firma Sattvica SA. Por esta razón, había considerado irónicamente que por aquella decisión de la Justicia, las hijas de Claudia Villafañe debían estar "sin dormir".

Cabe recordar que en mayo de este año, la Justicia le había prohibido a Morla el uso del nombre Maradona y pseudónimos en la Argentina y el resto del mundo. De hecho, la jueza María Alejandra Provítola dio lugar al pedido de las hijas de Maradona, prohibiendo el uso de la marca “Maradona” en cualquiera de sus formas o seudónimos, que aludan a la figura de Diego a nivel mundial.

Sin embargo, las medidas cautelares que la jueza había impuesto contra Morla y su firma Sattvica SA para que deje de explotar las marcas vinculadas al fallecido astro fueron revocadas el viernes 13 de agosto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Y este 3 de septiembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó el fallo devolviéndole de manera definitiva la marca "Maradona" a Morla y a las hermanas de Diego.

El fallo firmado por los jueces de la Sala 4 de la Cámara Penal, Ignacio Rodríguez Varela, Jorge Luis Rimondi y Hernán Martín López resalta que "no se advierte arbitrariedad pues el fallo que se impugna cuenta con fundamentos que impiden descalificarlo como acto judicial válido y en modo alguno vulnera, como sostiene la parte, leyes sustantivas o adjetivas”.

A su vez, deja expresa constancia que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para examinar su procedencia”. Cabe destacar que los jueces habían considerado que no se reunían los requisitos para dictar una medida cautelar. Mientras que Ignacio Rodríguez Varela había sido el único en pronunciarse a favor de mantener las cautelares en contra de Morla.

Los abogados de los herederos de Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Verónica Ojeda en representación de Dieguito Fernando, habían interpuesto un recurso de apelación y la Cámara decidió rechazarlo. "La medida cautelar dispuesta luce prematura y no guarda la debida proporción con el conocimiento que hasta este momento se ha recogido del riesgo que pretende neutralizar", había dicho Rimondi al revocar las medidas cautelares impuestas a Morla.

Mientras que el juez López fue claro y resaltó: “Hasta tanto pueda demostrarse mediante el avance de la pesquisa la hipótesis sostenida por la querella, de momento, la imposición de la medida cautelar dispuesta aparece como prematura”. Dalma y Gianinna habían denunciado a Morla por "defraudación y administración fraudulenta", un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Al abogado lo acusaron de haber creado una firma con “sello de goma” para apropiarse de la marca “Maradona” y hacer suyos los negocios de su padre. El abogado fue la cabeza de la empresa Sattvica SA, la cual constituyó en junio de 2015. Fue su presidente, con su domicilio en Puerto Madero, mientras que Maximiliano Pomargo, su cuñado, que luego sería secretario de Diego, fue señalado director suplente.

Las hijas de Villafañe le reclamaron a la Justicia que se le prohíba ceder, vender, transferir o disponer de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas Maradona de las que "ilícitamente" se apoderó. El abogado constituyó el 11 de junio de 2015 la empresa. En 2016 Maradona hace una sesión desde Dubai en favor de Sattvica en rol de adquiriente de la marca "Diego Armando Maradona", lo que convirtió al ex apoderado en titular de esa marca.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Sattvica no hay cotitulares y el nombre de Diego Maradona no aparece en ningún lado. Uno de los primeros ingresos que generará Sattvica tras la muerte de Maradona será la difusión en distintas plataformas del documental que ya había estrenado en su pantalla Direct TV y que lleva el título "Diego Maradona" y registra sus años en Nápoles.

Fue dirigido por Asif Kapadia y estrenado en 2019 en el Festival de Cine de Cannes. El filme fue basado en 500 horas de material que muestran tanto la carrera como la vida personal del astro futbolístico. Vale destacar que Diego supuestamente autorizó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y en otras oficinas de marcas de distintos países “el uso y la explotación de sus marcas con sugestivas particularidades”.

Sattvica SA – significa "ser de luz" en sánscrito- fue allanada meses atrás y es la propietaria de las marcas "Diego Armando Maradona", "Diego Maradona", "Maradona", "Diegol", "El 10 y "El Diego", entre otras denominaciones comerciales. "El plan es la marca y a ellas (a Dalma y Gianinna) les importa solo eso, por eso la noticia del viernes la deben haber dejado sin dormir", había dicho el abogado semanas atrás en una entrevista con el canal IP.

Luego de que fueran revocadas las medidas cautelares en su contra, sostuvo: "Lo que tengo para decir es que yo voy a respetar la voluntad de Maradona y si hace falta que me cuelguen de la plaza por respetar esa voluntad lo van a tener que hacer y me muero con gusto para irme con mi amigo. La marca y los deseos de Diego se los voy a respetar mientras viva y respire. Me dejó ese deber de cumplimiento porque era la persona en quien confiaba".

Y concluyó: "Lo de Dalma y Gianinna no es conmigo, es con Diego. El propio padre les quitó el testamento, las acusó de encubrir el robo de la madre, él hizo una auditoría y detectó falta de su patrimonio, ahí me contrata a mí hace ocho años. La persona que está inhibida en cuatro causas penales no soy yo, es Claudia Villafañe".

Cabe recordar que antes del fallo de la Corte, Dalma lanzó un contundente comunicado en nombre de su hermana Gianinna resaltando que denunciaron penalmente a Matías Edgardo Morla "porque, como su abogado y apoderado, entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, Sattvica S.A., que no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo". Ahora, con la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, habrá que ver cómo reacciona la hija del Diez.