"Gorreada" y "busca fortunas": del cruce de Mar Tarrés y Pampita a la llamativa chicana de Nicole

Una inesperada pelea sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales y tuvo como contrincantes a Mar Tarres y Carolina "Pampita" Ardohaín. La influencer escrachó a la modelo por negarse a firmar una petición para crear un hospital público veterinario, la tildó de "cornuda" y la acusó de tener "contratos laborales" que le impiden ser parte del proyecto. Como respuesta, la morocha fue firme y la aniquiló: "¡Sos una busca fama!".

Todo comenzó con una campaña de Mar, que tenía como objetivo principal la creación de un dispensario público veterinario. Si bien le pedía la firma a sus seguidores, también lo hacía con los famosos para ganar más notoriedad, entre ellos Guillermina Valdez y Leo Montero, quienes públicamente en más de una oportunidad se mostraron a favor de los derechos de los animales.

Todos aceptaban con un rotundo "si", claro, se trataba de acercarle la salud, de forma gratuita, a todos los perros y gatos. Pero Tarres se llevó una gran sorpresa cuando le envió un mensaje a Pampita. En la conversación que mantuvo con la modelo, que la propia influencer compartió en su cuenta de Instagram, ella le pide: "Caro podes firmar nada más por un hospital público veterinario ya".

La respuesta de la modelo fue respetuosa, pero contundente: "Hola Mar! No puedo. Beso!". Claramente molesta por la respuesta que recibió de Pampita, Mar no dudó en exponerla: "Yo entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, perros y caballos es de todos".

"Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir"."Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía!! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie! Mientras vos no querés poner una put@ firma, un perro rescatista te salvaría sin dudarlo en un terremoto y se metería en los escombros", siguió Mar contra Pampita en un posteo, que más tarde decidió eliminar, acorralada por las críticas que recibió.

La conductora del Hotel de los Famosos no se quedó callada y le respondió muy molesta: "Sos una busca fama! Sino no se entiende! Te colgás de mí para ver si algún portal te levanta la nota! Que seguro te sale bien!". Y siguió: "Que pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa"

Mar salió a redoblar la apuesta y le contestó a la modelo: "Ah y cuando andabas con Pico (Mónaco) llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata no podías ayudar". ​Luego, la influencer fue por más y filosa, se metió con temas de la vida personal de la modelo y conductora. Aseguró que ella no se considera una "busca fama", ya que optó por su "salud mental" dejar Buenos Aires para radicarse en Córdoba "en medio de la paz y tranquilidad".

"No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa. A vos si no te están gorriando te estás peleando o casando con algún macho para mantener tu fama y seguir facturando!", lanzó la influencer.

"Si te hubiera ofrecido 5 mil dólares quizás firmabas", cerró, súper picante, Tarres, quien luego optó por borrar la publicación de Instagram en la que comenzó su cruce con Pampita.

Pampita fue lapidaria: “Ahí tenés tus notas en los portales, todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginás de muchas otras maneras. Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen ‘¿pero cómo no la conocías?’”.

Y completó: “Parece que te manejás así bastante seguido. Qué miedo poner una firma en un proyecto de alguien que si no hace lo que ella quiere, se maneja así. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos”.

Anoche, la influencer habló del tema en un vivo de Instagram y volvió a contar la discusión. Tildó la respuesta de Pampita como "fría" "Sí yo ni te caigo bien, si no te gusta mi proyecto, si no me bancas por mi es que no es por mi es por miles de animales que la están pasando mal. Flaca no entendes que no es por mi", dijo.

"Que lastima que no ve todo el trabajo que hacemos con Los Ángeles de Violeta. Porque si ella hace algo para una fundación de niños y me pide una firma, no me niego bajo ningún punto a firmar", manifestó al terminar. En medio de la contienda, a todos los usuarios de Instagram les llamó la atención un particular posteo de Nicole Neumann. No es novedad su gran amor a los animales.

“El animal tiene, como tú, un corazón que siente. El animal conoce, como tú, la alegría y el dolor. El animal tiene, como tú, el derecho a la vida”, expuso con una imagen. De hecho, en las historias siguientes compartió información de animales que necesitaban refugio.