Graciela Alfano aprovechó y apuntó contra Yanina Latorre: "Tiene el Premio Nobel a las noticias desmentidas"

Graciela Alfano y Yanina Latorre no se llevan bien, eso está claro. Solo hace falta ver cómo se llevaban en el piso de Los Ángeles a la mañana para darse cuenta que la ex modelo y la esposa de Diego Latorre no se toleran. Aprovechando el poco aprecio que tiene por su compañera, Alfano decidió cuestionarla una vez más, esta vez por los dichos "peyorativos" que hizo la panelista días atrás contra las hermanas de Maradona.

Para los que se lo perdieron, Yanina sostuvo que las hermanas del Diez, Lili, Kity y Ana, eran mantenidas por el difunto DT. "Hace un año se sentaron todos a comer el 24 de diciembre. El regalo era un sobre de 50 mil pesos para cada uno. Si no había sobre, no iban. Al principio tenían una cuota alimentaria, pero en un momento se cortaron. Pero igual rascan, hacen lloradas", contó.

Y agregó: "Todas le sacaban plata. La que más le sacaba era Ana y decía que sus hijos tenían problemas. Hasta llegaron a cobrarle 100 mil pesos por fin de semana para ir a cuidarlo. Estas tres señoras siempre hablando de plata. Ellos te ponen en la cabeza que son humildes y tenés que mantener a los siete hermanos, comprarles una casa, pagarles todo y mantener a los hijos".

Aprovechando que en el ciclo Nosotros a la mañana tocaron el tema, afirmaron que Maradona habría dejado de "ayudar" a sus hermanos cuando se dio cuenta de que les estaba pagando hasta la cuenta de HBO y contaron que el Diego mantenía, sobre todo, a Lili porque dedicó toda su vida a cuidar a sus padres, Don Diego y Doña Tota, Alfano aprovechó la oportunidad para fulminar una vez más a Yanina.

Sin pelos en la lengua, aseguró que su ex compañera tiene un "corazón de piedra" y concluyó: "Ella tiene el Premio Nobel a las noticias desmentidas. ¿De dónde saca todo eso que está diciendo? No lo vivían, tenía ganas de ayudarlas porque él era así. Solamente una persona que tiene un corazón de piedra no entiende cómo alguien trata a un hermano. Si él necesita y vos podés, es inherente a la empatía y a la humanidad de las personas".

Cabe recordar que días atrás, Alfano había cruzado a Yanina a raíz del conflicto que tuvo su hija, Lola, en el Cantando 2020. Graciela Alfano la cruzó con firmeza y aseguró que todo lo que le ocurre a Lola es por su culpa. “Acá estamos pasando por alto algo muy importante. Yo no me voy a meter con Lola, pero asumamos que vos y tu vieja son más malas que la peste. De hecho, tu vieja me metió en el freezer a mí”, arrancó Alfano.

Y sentenció: "Sos mala y es la tercera Ley de Newton, a toda acción se viene una reacción. Vos te metés con todo el mundo, te ponés en la cama, sos el fiscal de la nación, parecés Lilita Carrió. O sea, si querés salvar a tu hija escondete. Sacrificate. Que vaya Diego Latorre al lado de la chica, que lo quiere todo el mundo. A vos te odian, ¡te odian! Esa es la realidad. Se la agarran con la chica porque te odian a vos. Estás tomando de tu propio chocolate”.