Graciela Alfano reveló detalles de su triste infancia: "Mi madre me abandonaba"

En un móvil que brindó para Intrusos desde su casa, este jueves Graciela Alfano reveló detalles muy íntimos de su vida privada, luego de que contara que durante la cuarentena había tenido un quiebre al sentirse abandonada, como le pasó cuando era una niña y su mama la dejaba sola.

"El aislamiento despierta cosas que todos tenemos, despierta los miedos", dijo angustiada.

En diálogo con Jorge Rial, la ex vedette inició la charla con algunas anécdotas de su aislamiento, entre las que contó que había inaugurado "el tender" y que había además conocido a través del balcón a dos vecinos que nunca antes había visto.

Sin embargo, con el correr de los minutos la charla se volvió mucho más profunda, y un poco angustiada, reveló que en los últimos días tuvo un quiebre que la llevó a pensar en los abusos que vivió en su infancia.

Sobre esto, dijo que se había sentido como “una niña abandonada”, y que hace tres días tuvo un ataque de pánico tras recordar que cuando era una niña su mamá la dejaba sola en la casa sin nada para comer. "El aislamiento despierta cosas que todos tenemos, despierta los miedos", explicó.

Según aclaró Alfano, cuando era pequeña veía a su papá muy pocas veces al año, ya que viajaba siempre por trabajo y ella debía quedarse al cuidado de su madre. “Ella se olvidaba de mí. Había días enteros que yo no comía, que yo me mantenía con una lata de leche condensada“, reveló.

Además, contó que cuando tenía solo cuatro años, una noche se quedó afuera de la casa, y tuvo que irse a dormir a lo de una vecina. Al otro día, su mamá regresó, y muy enojada, la castigó y le pegó, porque ella no quería que la gente supiera lo que pasaba dentro de su casa.

“Era un tremendo abandono el que yo sufría día a día. Me acuerdo que a los cinco años desarrollé una técnica de agarrar los huevos crudos y de hacerle un agujerito para chuparlos por ahí. Crecí esos años a base de leche condensada y huevos crudos“, expresó.

Luego, relató que su madre la sometió a varias cirugías para llamar la atención de su pareja, aun cuando ella no tenía ningún problema médico.

“A los cuatro años me operaron de apendicitis y sacaron un apéndice sano. A los seis me sacaron las amígdalas en una operacion con anestesia local, yo estaba despierta y sentada viendo como me sacaban las amígdalas”, aseguró.

“A los siete años se me hinchó la rodilla y mi mamá quería cortarme la pierna izquierda. Me salvó una tía, sino yo hoy estaría sin una pierna”, agregó al borde de las lágrimas.

Hacia el final, Alfano explicó que todavía no sabe si pudo o no perdonar a su madre, pero que a pesar de eso logró salir adelante con su vida.