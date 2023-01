Graciela Alfano tuvo cáncer, perdió un riñón y fue operada de tiroides: “Le perdí el miedo a la muerte”

De manera sorprendente, Graciela Alfano contó que durante 2022 sufrió grandes problemas de salud. La actriz de 70 años debió hacerle frente al cáncer, cuadro que le confirmaron después de que le descubrieran dos tumores. Además debió ser sometida a otras dos operaciones. La primera por un problema es los riñones, de los cuales le extrajeron uno. Y luego fue operada de tiroides.

“La remé, mal, porque pasé momentos gravísimos, muy difíciles”, dijo la actriz en una entrevista en LAM. Y aseguró que no necesitó un tratamiento posterior porque tiene una “buena alimentación”. Por ese motivo, Alfano estuvo alejada de diversos proyectos laborales y busco fuerzas en su familia.

“Primero, cuando me lo dijeron es una bomba en la cabeza, es como darte un martillazo”, afirmó para describir el momento en el que le dijeron que estaba enferma. Y sumó sobre las semanas previas a las cirugías: “Como fue muy rápida la intervención, tuve que hacer todos los estudios en el medio y fue rapidísimo, en una semana desde que lo detectaron hasta que entré al quirófano fueron cinco días. Mis hijos tuvieron que pasar también por esa experiencia, acompañarme a distintos estudios, tomar decisiones rápidas”.

En ese punto, sobre el descubrimiento de su cuadro de salud, contó: “Todos los estudios me daban bien y el médico me dijo ‘te cuidás tanto, tu otro riñón funcionaba tan bien que no se veían en los estudios. Y gracias a eso también podés salir mucho mejor que si no te hubieras cuidado’. Por eso pongo el foco en la medicina preventiva, para ir detentando a tiempo todo este tipo de cosas”.

Y explicó sobre la operación a la que debió someterse por los problemas renales. “La cirugía duró siete horas. Después, realmente, el primer mes fue difícil”, fue lo primero que contó. Y sumó: “El primer mes de recuperación fue muy complicado. Tenés que poner mucha fuerza. Mi mensaje es el modo en que uno ve la enfermedad y la muerte. Y ver qué se aprende de eso”.

En tanto, sobre su familia, Graciela relató:“Mis hijos estaban pálidos, sin dormir, preocupados, con caras de susto y de dolor porque la madre pasaba por una enfermedad horrible. Yo soy la madre, yo tenía que apoyarlos a ellos, y traté de tener ese discurso de mostrarme fuerte con ese humor negro que me caracteriza”.

También relató qué fue lo primer que les dijo cuando se recuperó de las operaciones: “Chicos, esto es un ensayo porque yo me voy a ir antes que ustedes”. Y también agregó: “Cuando uno le pierde el miedo a morirse, sale en un estado de alegría, de equilibrio, de estar bien con la vida”.

Por último, Alfano dijo: “Los primeros meses tenía que tener un régimen absoluto, un anticoagulante todos los días. En mi caso, la tiroides estaba apoyada en el nervio vocal, por eso la doctora fue una crack. Me dijo ‘me hiciste laburar’, porque tuvo que tocar todo eso. Lo que me preocupaba era seguir viva. Ahora tengo un cuerpo divino, pero con un solo riñón”.