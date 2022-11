Gran Hermano, al rojo vivo: gritos, insultos, un récord inmejorable y el insólito error de Telefe

La gala de anoche de Gran Hermano dio por finalizada una semana repleta de conflictos y escándalos. Y, a su vez, desató la ira de algunos de los participantes que siguen en la casa más famosa del país. Por ejemplo, poco después de la eliminación de Juan Reverdito, quien se convirtió en el cuarto eliminado del certamen con más del 88% de los votos, Lucila La Tora Villar -en su afán por lucirse- decidió enfrentar a Alfa en la cocina.

La participante se colocó la capa de "superheroína" y cruzó al hombre de 60 años con gritos e insultos. “¿De qué broma estás hablando? Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya”, lanzó. Frente a estas agresiones, Alfa -con una voz tranquila, pero que iba cobrando fuerza a medida que avanzaba la discusión-, le respondió: “Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí”.

Pero esto solo generó que la bronca de la Tora estallara por los cielos. “¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!”, le retrucó la participante, que a la vez le gritó “hijo de puta” y “forro” mientras se dirigió al confesionario. “Yo no me puse un desodorante”, insistió Walter. Lo cierto es que poco antes de esto, la participante había entrado al cuarto que comparte con las chicas insultando a Alfa y llorando desconsolada. “¡Ay, Dios! ¡Hijo de mil putas!”.

Lo cierto es que Juan Reverdito, el taxista y fundador de Los Monitos junto a Tomás Holder y Martina Stewart Usher, recibió una verdadera paliza en la placa y se fue con el 88.14% de los votos de la gente, frente a un 11.86% de Alfa. Esto lo puso en el infame podio de los participantes de Gran Hermano con los porcentajes más altos para salir de la casa. De hecho, solo está por detrás de Nadia Epstein, quien había sido eliminada de la casa con el 91.9% de los votos del público.

Todo lo contrario le ocurrió a Agustín Guardis durante la noche del domingo: el joven de 25, oriundo de La Plata se convirtió en el participante menos votado de la historia del reality más famoso del país. Desde la gala de eliminación del miércoles hasta el domingo de expulsión, "Frodo" solo cosechó el 0,78% de los votos en su contra, el número más bajo en la historia de Gran Hermano. "Gracias, gente. Gracias por el apoyo, gracias a todo. Domingo tras domingo, semana a semana. Así los quiero. A partir de hoy arrancamos con todo", le dijo a las cámaras luego de enterarse de que seguía en la competencia, y aunque desconoce el porcentaje que se llevó, en todo momento se mostró confiado.

Cabe recordar que antes de entrar a la casa, Agustín ya había afirmado que se iba a convertir "en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano". "Si para ganar, tengo que generar conflicto, lo voy a hacer", había manifestado. Y en menos de un mes de programa, por ahora "Frodo" -así lo llaman en las redes por su parecido con el protagonista de El señor de los anillos- viene cumpliendo sus dichos. Vale aclarar que este concursante es el favorito de celebridades de la talla de Sergio "Kun" Agüero, el streamer "Coscu", y artistas como Duki, Bizarrap y Emilia Mernes. Además, reveló que vio todas las temporadas de Gran Hermano para entender a los mejores estrategas que han pasado por el ciclo.

Pero esto no evitó que Telefe cometiera un grosero error que no tardó en ser criticado por los fanáticos del reality. Resulta que todos los lunes, el último eliminado de la casa participa del debate al día siguiente, pero el canal de aire publicó la promo televisiva en la que anunciaban la presencia de Agustín Guardis como “el reciente eliminado” y no la del del taxista que perdió cuando quedó “mano a mano” con Alfa. “Este lunes estaremos con Agustín, el último eliminado de la casa”, reza la locución de la promo, mientras pasaban imágenes del participante de La Plata que fue el que menos votos recibió y todavía continúa en carrera.