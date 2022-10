Gran Hermano, las perlitas de la madrugada que la TV no mostró: gases, tiritos y el "boludo-gate"

"Yo no soy ningún boludo"

El influencer Tomás Holder es uno de los que más agrandado entró a la casa de Gran Hermano. Apoyado en sus decenas de miles de seguidores, el joven rosarino cree que ese apoyo será suficiente como para coronarse como ganador del reality.

Inclusive, el musculoso de bigotes confesó durante la gala de nominación que él quería estar en placa para probarse. Lo que hasta ese momento desconocía el joven es que las votaciones, en este programa, son por la negativa, en el sentido que los espectadores eligen quién se va y no quién se queda, por lo que su apoyo puede significar nada en el marco que compite con otro tres que dividen el voto de sus seguidores.

Es por eso que desde ayer, en el grupo de "los cuatro fantásticos", que integran él, Juan Reverdito, Nacho Castañares y Martina Stewart Usher, avisaron que querían que voten a Agustín Guardis.

Las encuestas en las redes sociales lo colocan al rosarino como uno de lo que peor imagen negativa tiene, muy cerca de Walter "Alfa" Santiago, el dueño de la personalidad y las actitudes más controvertidas de la casa.

"Yo no soy ningún boludo", contestó Holder a Reverdito cuando especulaban acerca de las nominaciones, las placas y quién saldría el domingo de la casa. Quien no le contestó muy convencida fue Daniela Celis, tal como quedó registrado en su rostro cuando le dijo "no, para nada".

Aunque esto no parece tan grave como el análisis social que le desprendió a Reverdito, donde aclara que el pobre es pobre porque quiere, aunque sin decirlo específicamente.

"Te voy a ser sincero: yo cuando lo escucho al pibe este (por Thiago), entiendo que es uno más de la pobreza argentina. Pero cuando te escucho a vos, es diferente, porque yo no te considero uno más de la pobreza argentina, te considero un loco de clase media que la tiene que pelear todos los días. Este pibe, si no entraba acá, ya sabemos que estaba hundido como sea porque esos pibes mayormente no salen. Pero vos sos un chabón que te veo, bien arreglado, tenés presencia, hablás bien, capaz que no te merecés esa situación", reflexionó Holder.

Ya es sabido que el dinero y la crianza de una persona no hacen a la buena educación, pero esto parece el colmo de la discriminación y la ignorancia.