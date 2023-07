Granata dejó al Pollo Álvarez contra las cuerdas: lo trató de "mierd..." y "nefasto"

Al parecer, las cosas entre Amalia Granata y Joaquín "Pollo" Álvarez no están muy bien. Todo comenzó en 2019, cuando el conductor recibió en el programa Nosotros a la mañana a una mujer que acusó a la diputada por la provincia de Santa Fe recordó de "abusadora de menores" por salir en defensa de Ricardo Biassotti, el ex de Andrea del Boca, en medio de la denuncia que le había hecho su hija, Anna Chiara del Boca.

La actitud del Pollo molestó, y mucho, a Granata, quien a cuatro años de aquel episodio mantiene un fuerte resentimiento para con él. De hecho, días atrás, la ex vedette estuvo como invitada en LAM y no dudó en disparar contra el Pollo: "En el programa ese que tiene el Pollo Álvarez pusieron al aire a una impresentable a decir que yo era una pedófila. Lo llamamos al Pollo, mi marido le mandó un mensaje diciendo 'por favor, pensá en los hijos de Amalia...'".

Según Amalia, "al panel y al conductor nefasto" del ciclo de canal Trece "les importó un bledo" su postura. "Que no se vengan a echar lavandina ahora... Sentaron una semana a una mujer desquiciada a decir que yo era una pedófila con una causa falsa. Que no se hagan los santos, porque en ese programa son unos reverendos hijos de su madre", agregó la legisladora.

Lo cierto es que desde el programa que conduce Ángel de Brito fueron a buscar la palabra del Pollo Álvarez, quien aseguró sentirse "incómodo" por la situación y reveló que en su momento intentó hacer las paces con Amalia, aunque la respuesta de la ex del Ogro Fabbiani lo descolocó. “Yo ya estaba al tanto de esto porque me lo hicieron saber, no sé si Amalia o Leo (Squarzon), el marido", explicó.

Y siguió: "Pasa que viene mucha gente al programa y nunca es adrede, no es que decimos: ‘Vamos a pegarle a Amalia Granata’. Yo le escribí a ella para aclarar las cosas, tenemos una amiga en común”. Acto seguido, el Pollo le mostró su teléfono celular al notero del programa, quien leyó al aire cómo fue ese áspero intercambio de palabras que el conductor de Nosotros a la mañana mantuvo con Amalia el 21 de febrero de 2022.

Según describió en vivo, el Pollo saludó por mensaje a la ex vedette y luego le envió una nota de voz que no reprodujo ante las cámaras. Segundos después, leyó textual la fuerte respuesta de Amalia: “Ser una mierda de persona no es gratis. Y tarde o temprano la vida te lo devuelve. Saludos”. “¿Qué querés que te diga?”, le retrucó el Pollo. “Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que suceda", aclaró el conductor del Trece.

Y sumó: "Sí al ser conductor tengo una responsabilidad y me pone mal, porque no me gusta que la gente se ponga mal. La verdad que no me gusta. Ella es verborrágica y muy violenta a la hora de hablar. Pero si ella se sintió incómoda, yo le pido perdón. Lo quise hacer personalmente, le escribí, pero pasó... Y si ahora lo volvió a traer, yo no tengo nada para decir. Lo que sí sé es que no dije nada incorrecto".

Al final de la nota, el Pollo se hizo el desentendido, aseguró no recordar por qué había sido invitada aquella mujer que intentó difamar a la diputada a su programa y sentenció: "Ahora, si viene alguien y habla de algo de una persona que luego se comprobó que no es así, entiendo la molestia. No me acuerdo ni por qué vino, no me acuerdo quién la trajo al programa. Y se sentó esta persona que habló de ella. Lo lamento por eso, pero no me voy a bancar los agravios. Ya está, pedí perdón, vuelvo a pedir perdón públicamente, cuando quieras tomamos un café y charlamos. Más no hay”.

Como era de esperarse, la respuesta de Granata no se hizo esperar. “El Pollo me parece nefasto porque en su momento, cuando se sentó la señora en todos los programas a acusarme a mi de algo horrible, que ni siquiera lo quiero ni repetir, se sentó en el programa de él. Y mi marido tenía el teléfono del Pollo y le pidió por favor dejen de llevar a una señora que estaba mintiendo y yo estaba sufriendo con esos comentarios", contó.

De acuerdo a la diputada, el conductor del Trece "se hizo el boludo y la siguió llevando a ella, a los abogados de la señora y siguió con el tema”. .“Como conductor, él es la cara del programa y se tiene que sentar con la producción y decir: ‘Este tema no lo tocamos más o vamos para otro lado’. Me parece que él o es un cagón o le importó un bledo el sufrimiento de mis hijos en ese momento. Entonces me parece un nefasto”, insistió Amalia.

Y concluyó: “Me escribió cuatro años después de lo que pasó. No, flaco, las disculpas se piden en el momento. Además me llamó porque me escuchó a mi por la radio decirlo. Él tenía la responsabilidad de hacer o no el tema, más allá de lo que diga la producción. Que no sea mentiroso. Que diga: ‘Sí, me equivoqué, fui una mierda en ese momento, me importó más el rating que tus hijos’. Y listo, yo le voy a aceptar las disculpas el día que me diga eso. Y que mire a la cara a mis hijos y se disculpe con ellos, también. Me importan un bledo las disculpas del Pollo Álvarez, no es nadie en mi vida. Es una persona nefasta que se cagó en mis hijos”.