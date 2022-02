¡Grande! Chiche Gelblung partió rumbo a Ucrania para cubrir la guerra: "No tengo miedo"

Histórico. Samuel "Chiche" Gelblung ya se encuentra rumbo a Ucrania para cubrir desde el lugar de los hechos la invasión de Rusia. Se espera que las primeras imágenes del periodista en Europa del Este salgan al aire el martes. "No tengo miedo", reconoció.

"Me estoy yendo en este momento. Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente. Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar", explicó en diálogo con el ciclo Cristina sin vueltas, de Radio Rivadavia.

La decisión fue tomada por los directivos del canal Crónica, luego del pedido del periodista. "Hace cincuenta años que hago esto. Tengo bastante experiencia, he cubierto Vietnam, Biafra. Hay que ser prudente y no pasarte de la raya (como corresponsal). Eso no quiera que a cualquiera le puede pasar algo, pero hay que saber dónde ponerse. Es intuición", sumó.

"Normalmente, en las guerras nadie quiere demasiados testigos. Entonces, hay que tener una estrategia para superar eso, sobre el terreno vas viendo. Las guerras son siempre la misma historia: todos ocultan, mienten; lo primero que muere en la guerra es la verdad. Pero estoy acostumbrado".

Chiche también analizó el impacto de las redes sociales y las Fake News en la cobertura de un conflicto bélico: "Esta guerra, aparte de lo que tiene que ver con la visibilidad que tiene a través de las redes y todo lo que ya no podés ocultar, el tema es que desde Hitler para aquí pocas veces entró un país en otro. Es una guerra nueva. Hay intervenciones puntuales, pero esta idea de meterse en un país es una locura. Lo comparo más con Stalin que con Hitler, tiene la idea de le hegemonía soviética. Todos los que están en ese lugar son locos y ajedrecistas".

"Vamos a ver cómo termina esto, es un conflicto que marca un antes y un después. Cambia la geografía y lo vamos a tratar de contar de la manera más objetiva posible", sumó, ahora en diálogo con Crónica. "Creo que es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona. Siempre pensás que no te va a pasar nada", sumó.

Consultado sobre la situación de mayor riesgo que sufrió como corresponsal, Gelblung recordó: "Fue en Vietnam, pero no es en el momento en que me pasa. El miedo te agarra después. Estuve en la caída de Saigón, un 24 de abril, y hasta el 30 de abril no pude parar en un hotel porque estábamos pasando por Camboya, que se estaban cag... a tiros. Y cuando termina esa historia, me acuerdo que estaba en Tailandia, lloré 24 horas seguidas. Porque no había tenido tiempo ni de procesar, después te agarra el stress post-traumático. Te entra la adrenalina en el cuerpo y seguís, pero hay un momento en el que rompés en lágrimas. No podía parar".