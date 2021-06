Grave denuncia contra Martitegui y la producción de MasterChef por encubrir maltratos

Sigue sangrando por la herida. Después de su eliminación de la primera edición de MasterChef Celebrity Argentina, Rocío Marengo volvió a hablar de su paso por el reality de Telefe y apuntó con crudeza contra Germán Martitegui.

"Sufrí un montón, no me gustó, ni la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar por todo eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda", aseguró en una entrevista al portal Ciudad.

Marengo analizó los "roles" que cumplen los jurados en el reality, el famoso juego de "jefe bueno vs. jefe malo" para condimentar un poco la dinámica del programa. "Ahora que los veo, me parece que fue hace tanto tiempo. Pero tengo que reconocer que Donato de Santis y Damián Butelar tienen el perfil de jurados buenos y fueron buenos".

Hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué dijo sobre Martitegui? "Al que se le iba la mano con las cosas que me decía era Martitegui, que no es actor y pobrecito trataba de hacer lo mejor, pero en la búsqueda de palabras para hacerme llorar se le iba la mano, se desubicaba. Pero eso no salía al aire", denunció.

Según Marengo, la producción protegió al jurado para evitar que los seguidores del programa lo señalaran por maltrato y editaron todos los momentos en los que el jurado "se pasó" en su rol de "malo de la película". "Una vez me gritó: 'Callate y cociná'. Y eso no salió al aire. Yo estaba hablando con el 'Mono' de Kapanga", precisó.

Cabe recordar que la ex participante denunció en su momento que los productores del programa editaban todo lo que salía al aire para "moldear" los perfiles de los participantes. "A mí siempre me quisieron vender como la mala onda y la mala compañera. Sólo mostraban eso. Nunca salían al aire las partes en las que se me veía ayudar a mis compañeros".