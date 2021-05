Grave denuncia de la ex de Daniel Osvaldo, mamá de su hijo mayor: "Miralo al cínico"

Una más y van. Después del revuelo que causó la confirmación de su noviazgo con Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo vuelve al centro de la polémica por la denuncia que realizó su ex mujer, Ana Oertlinger; quien además es mamá de Gianluca, el hijo mayor del ex Boca que cumplió quince años.

"Miralo al cínico. Llama al nene para el cumpleaños. Pero de la cuota alimentaria ni hablemos. Vamos para el quinto mes", denunció desde su cuenta de Twitter Ana. "Esto es too much. De manual. A las cero horas un estado. Ja, ja, ja. Fantasma. Vergüenza ajena das, Daniel", reforzó.

Pese al bajo perfil de la mujer, la noticia comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y recibió cientos de mensajes de apoyo. "Gracias a todos los que se solidarizan y me mandan algún mensaje. Está todo en manos de la Justicia. El machismo este de mierda se va a terminar alguna vez. Incumplir con la cuota alimentaria es un delito. Ah y la violencia económica está catalogada como violencia de género", recordó.

"El mejor regalo de cumpleaños para mi hijo es seguir peleando por nuestros derechos", cerró con indignación la joven, quien lleva meses denunciando en redes sociales el incumplimiento de pago. "El 'pibe de barrio' no sólo no pasa la cuota hace cuatro meses, sino que no me recibe las cartas documento. Ya van dos que son rebotadas, le dejan el aviso y no va a buscarlas. Hablame de amor parental. Cuatro meses sin dar una explicación. Vengan después a defender lo indefendible", había advertido a principios del mes de mayo.

No es la primera vez que la mujer se ve obligada a abandonar su bajo perfil. En octubre del 2013, cuando se confirmó la noticia de que Jimena Barón estaba embarazada, Oertlinger visitó Intrusos y denunció que el futbolista había abandonado a su hijo, de por entonces siete años.

"Todavía estoy legalmente casada con Daniel. El divorcio está en trámite pero no hay acuerdo porque no me quiere soltar. En este momento está pasando un mínimo provisorio porque estuvo 10 meses sin pasarme y hay una deuda de cuotas alimentarias", denunció.

La actriz y el futbolista se conocieron a finales de 2012, cuando ella participaba de la tira Sos mi hombre y él todavía jugaba en Europa. Por ese entonces, Osvaldo seguía casado con Oertlinger, pero ya estaba en pareja con la modelo italiana Elena Braccini, quien estaba embarazada de su segunda hija cuando el delantero la abandonó para darle rienda suelta a su romance con Jimena.

"Mi hijo Gianluca nació en mayo de 2006 en Bérgamo, Italia. Empezamos a salir cuando yo tenía 17 años, él no era conocido ni era futbolista. Vivía literalmente enfrente de una villa y hoy en día está cambiadísimo. Para mí cambió un montón y para mal cuando todo esto de la fama empezó a llegar. Con mi hijo no tiene trato hace 13 meses y medio", reconstruyó.

Mi furia no es con el embarazo, sino con que no se haga cargo de sus hijos"

"Nosotros nos distanciamos por una infidelidad de él, pero seguimos. Yo me volví para acá por todo lo que me había enterado, pero intentamos un par de veces más. Nunca me fui de acá ya. Me seguía enterando que aparecían pibas. Después me enteré de que había aparecido la arquitecta italiana y que estaban esperando una nena", reveló.