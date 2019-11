Grave denuncia de Lourdes Sánchez contra el jurado de Showmatch por Fede Bal: "Desde que empezó..."

Después de la furiosa pelea que enfrentó a Federico Bal con el jurado del Bailando 2019, su compañera, Lourdes Sánchez salió a bancar al hijo de Carmen Barbieri y denunció que hay discriminación en la pista de baile. La mujer del Chato Prada también se refirió a su delicado cuadro de salud y explicó qué fue lo que sucedió.

"Desde que arrancó el Bailando a Fede Bal lo tratan mal. A mí me tiran flores y él no tiene suerte, con todo el esfuerzo que pone en el programa", advirtió la bailarina, en su paso por el ciclo de Mirtha Legrand. El dato no es menor si se tiene en cuenta que Lourdes es la mujer del productor del ciclo y una de las manos derechas de Marcelo Tinelli.

Atenta a las preguntas de la conductora, Lourdes también explicó qué fue lo que sucedió durante su internación y por qué debieron extirparle las trompas de falopio. "Tenía una infección y me dieron un mal diagnóstico por eso cuando entré al quirófano se encontraron con otra cosa. La pasé muy mal el fin de semana pasado estaba internada todavía, pero por suerte ahora ya estoy bien", advirtió.

A mí me tiran flores y él no tiene suerte, con todo el esfuerzo que pone en el programa"

"Me dieron un antibiótico que no era. Aparte tenía puesto un DIU. Y esa infección llegó a las trompas. Entré por una hora y salí a las cinco horas. No entendía nada. ‘Lourdes te podrías haber muerto’, me dijo la médica. Se me heló la sangre", sumó.

Consultada sobre la posibilidad de regresar a la pista y acompañar a Fede en la recta final del certamen, la bailarina anticipó: "Para volver a la pista tengo que esperar dos ritmos. Primero van a bailar el jive, que es una especie de rock pero más rápido. Después viene el folclore, que me encanta. Y me reincorporaría en la bachata. Espero que Fede Bal me banque. Él baila muy bien y a veces el jurado se olvida de que él no es bailarín".