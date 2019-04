Baby Etchecopar pasó el sábado pasado por el programa de Mirtha Legrand y generó una polémica que todavía continúa. Etchecopar arremetió contra Mirtha, contra Marcela Tinayre, contra "las del pañuelo verde", como llama al colectivo Actrices Argentinas, y en especial contra Griselda Siciliani. Todo empezó cuando se trató la cuestión del aborto. “Hay grupos de tarea de Cristina Kirchner. Por ejemplo las del pañuelo verde, que no son las mujeres en lucha. Todos le tienen miedo y dicen Siciliani es buena mina. No chicos, digamos la verdad, ese grupo es el que subió arriba del palco con Cristina. Eso es violencia, acusar a alguien de misógino, de violento o de facho. Te señalan con el dedo porque parece que son las dueñas de la palabra. Ese grupo de mujeres si no votaban la ley del aborto, iban a aparecer diputados y senadores abusadores. Iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de tu casa", dijo Etchecopar.

“Vos también acusás a mucha gente”, le respondió Mirtha Legrand, fastidiada. “No te vas a acordar porque yo te voy a denunciar, pero nunca te voy a acusar”, le respondió Etchecopar. El clima en la mesa de Mirtha se iba poniendo tenso, cuando Marcela Tinayre defendió a su madre y le echó un poco de nafta al fuego. “Ahora estás acusando a estas mujeres que van con el pañuelo verde y quizás son mujeres muy politizadas que tienen el deseo de que la ley se apruebe. No pondría a todos en la misma bolsa”, le respondió.

En su programa de Radio 10, Etchecopar se refirió al tenso momento que vivió en la mesa de la diva, y advirtió que no volverá a comer nunca mas en su programa.

''El sábado estuve con Mirtha en un momento nombré a Siciliani como la que estaba a cargo de las del pañuelo verde y se armó un revuelo, y yo nunca creí que Mirtha y...pero después de acordé que estaba Juanita entre los pañuelos verdes, soy un boludo yo, son tantos de familia que no me di cuenta. Igualmente no voy a ir más a lo de Mirtha, porque Mirtha te lleva y con la hija te pegan una apretadita", dijo enojado. "Fue muy incómodo y ¿sabés por qué? Discutime la verdad. No me discutas la mentira. Cuando la Tinayre y la madre te hacen el 'uno-dos' y te dicen 'Baby vos no dejás hablar'... Nooo mami: vos no dejás hablar", siguió. “Nunca más voy a comer con Mirtha. Fue el último programa. Lo digo públicamente. Así como dije que nunca más iba a ir a los Martín Fierro. A la gente se la trata bien. No por un punto más de rating se tira gente abajo de un tren. Se acabó”, avisó.

Por su parte, Griselda Siciliani , en el programa Hay que ver, dijo que no le contestaría a Etchecopar, pero, por supuesto, lo hizo. “Todo lamentable, sobre todo que haya espacio para decir cosas tan feas. A un provocador no se le contesta y algo bien estaré haciendo si le molesto a él.Y que no soy tan buena como parezco, obvio. Buena no soy ni quiero parecerlo", dijo. Y agregó: "Nosotras trabajamos con el corazón, con mucha fuerza, tratando de estar lo más organizadas que podemos. Nos dedicamos a otra cosa, que es actuar y hablo por todas las Actrices Argentinas, no solo por mí. Lo que hago, lo hago sin ningún beneficio propio. Lo hago por otros y lo único que tengo como consecuencia es perder cosas. No gano nada en particular. Apostamos toda nuestra ganancia y ponemos toda nuestra popularidad, nuestro trabajo, espacio y nuestra voz, que se escucha más que otras, al servicio de algo en lo que creemos. Ni escrachamos, ni perseguimos, ni nada de eso. Yo creo que el que se queda callado y no dice nada y tiene un lugar más neutral no arriesga nada. Por eso digo perder en ese sentido, en el de arriesgar. También perdés seguidores, gente a la que le caías bien y ahora por ahí le caés mal, pero yo no podría actuar de otra manera".