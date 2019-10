Griselda Siciliani y su ácido recuerdo de Facundo Arana, tras el escándalo en “Farsantes”

Facundo Arana regresó a la televisión y no tardó mucho tiempo en encontrarse envuelto en polémicas. Ahora, de acuerdo a los rumores que circulan en el set de Pequeña Victoria, estaría peleado con Luciano Castro, debido a un conflicto de “egos”. Griselda Siciliani, quien supo compartir elenco con ambos, se metió en el tema y habló de sus experiencias con ellos.

“¿Te pasó de sufrir destrato en el ámbito laboral?”, indagó Brenda Caretto, notera del ciclo Confronados. “Sí, claro; me he peleado y me he puteado con compañeros. Es lo más natural, más trabajando con las emociones. Y si vos estás empezando y el otro es una estrella, seguramente será maltrato. El maltrato es un límite finito y difícil de definir. Pero cuando hablás de casos particulares y conocés a las personas, es más fácil tomar una postura”, retrucó Siciliani.

En efecto, la ex de Adrián Suar hizo alusión a su mala experiencia cuando compartió elenco con Facundo en Farsantes. En su momento, el galán no sólo fue desvinculado de la tira, sino que hasta se habló de que le habría quebrado el brazo a la actriz en medio de una escena. La notera, rápida de reflejos, le mencionó la pelea entre Castro y Arana.

Con Arana nos llevamos mal trabajando"

“Me ha pasado de decir ‘con este actor no vuelvo a trabajar’”, reconoció la actriz, al tiempo que aseguró que “no tiene nada para perdonarle” a Arana: “Nos llevamos mal trabajando, pero son cosas que pasan. Si me hablás de ellos dos, a Luciano lo adoro”.

¿Qué haría Siciliani si se vuelve a encontrar con Arana? ¿Lo saludaría? “Mmm… sí, creo que sí. Igual, no lo veo hace mil”.