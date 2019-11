Gritos, amenazas y hostigamiento a una familia con una nena con autismo: denuncian a Esmeralda Mitre

De más está decir que Esmeralda Mitre es dueña de una forma de ser particular. Sin ir más lejos, la hija de Bartolomé Mitre, director de La Nación, protagonizó un sinfín de peleas mediáticas con, entre otros, Florencia Peña, Mirtha Legrand o Gerardo Romano. De fácil enojo, la actriz no sabe controlar sus impulsos y busca siempre salirse con la suya de alguna manera. Y ahora es noticia por haber sido denunciada por una familia que vive en su mismo edificio que tiene una hija autista por hacerles la vida imposible.

En los últimos días, Fernando Roldán, un ex vecino de Esmeralda, decidió denunciarla por amenazas, discriminación y maltrato contra él, su esposa y la hija de ambos, una pequeña nena de dos años con autismo. Además, el hombre compartió un video en el que se la ve a la ex participante del Bailando por un sueño totalmente sacada impidiéndole el ingreso al edificio.

En el video, el hombre ingresa al edificio junto a su hija y una pequeña perrita. Allí, se cruza con Esmeralda, con quien ya había tenido algunos encontronazos en el pasado. En el clip, se puede ver como la ex mujer de Darío Loperfido les niega el acceso al ascensor. "Vos no subís, es mi edificio y no se puede", grita Esmeralda, totalmente sacada.

En diálogo con BigBang, Fernando detalló que a ese edificio había llegado junto a su mujer e hija en diciembre de 2018, pero debido a los encontronazos que tuvo con Esmeralda decidió mudarse a la primera oportunidad que tuvo. “Me salió la oportunidad de mudarme el 29 de agosto y el 31 de ese mismo mes me terminé de mudar. Nos mudamos en 48 horas”, remarcó.

Según le contó a este sitio, las cosas con Esmeralda se complicaron cuando él –cansado de las habituales y muy ruidosas fiestas que hacía la actriz- llamó al 911 en busca de paz y de poder descansar. “Era lamentable. Es una persona que no está bien. Todos los días era vivir una tortura de fiestas, descontroles, ruidos, excesos y desfiles de gente en un edificio de familia”, detalló.

Fernando vivía justo en el piso de abajo. Por tal motivo, él y su familia, eran los principales afectados por el constante ruido que salía del departamento de la actriz. “En su momento la había denunciado muchas veces. Llamábamos a la policía porque queríamos descansar. Ese día (el del video) justo bajó muy enojada y empezó a agredirme”, contó el ex vecino de Esmeralda.

Y agregó: “Ahí empecé a filmar, cansado de sus agresiones. Ella bajaba a nuestro palier privado y nos golpeaba la puerta a golpes de puño. Nosotros somos gente sana, respetuosa y de bien. Cuando abríamos, empezaba el descargo de cosas irrepetibles: insultos y violencia. No le importaba que tuviera a la nena en brazos”.

Muy tranquilo de sus dichos y tras haber pasado por ese “infierno”, Fernando detalló que las fiestas solían durar de 10 de la noche a 7 u 8 de la mañana y contó algunos de los momentos que tuvo que sortear luego de haber llamado al 911. “Me decía judío, negro y me dibujaron con marcador indeleble una estrella de David", señaló.

Y siguió: “Sinceramente no sé si fue ella, pero si gente de su entorno. Me desapareció una zapatilla y una campera de la nena. Todo de maldad. ´Vos llegas a mostrar ese video, yo te hago mierda. Porque yo soy Esmeralda Mitre y vos no sos nadie´, fue lo que me dijo. Tenemos un poco de miedo, esto es David contra Goliat. Pero a veces David le gana a Goliat”.

Por último, Fernando manifestó que su hija tuvo un “retroceso muy importante” a causa del conflicto que tuvo con Esmepralda. “Tuvimos que dejar de mandarla al jardín porque no se adaptaba. Pero desde que nos mudamos, empezó a evolucionar. Ya habla y parece otra nena completamente diferente”, concluyó.