Gritos, enojo y fastidio: el violento berrinche de Micaela Viciconte para subirse a un teleférico

Micaela Viciconte viajó a Salta a pasar unos días en familia, pero las vacaciones que prometían ser para buscar algo de tranquilidad después de semanas de críticas, cuestionamientos y cruces con Nicole Neumann a raíz de la supuesta denuncia que le realizó su hija Indiana Cubero por maltratos, se volvieron un verdadero dolor de cabeza. El momento tenso se vivió en un teleférico de la capital de la provincia, dónde también estaban Fabián Cubero, Indiana y hijo Luca.

"Ayer acá hicieron en Salta 30 grados y una cola de cuatro horas para subir al teleférico. Mica Viciconte, enojada y a los gritos porque no tenía prioridad estando con un bebé”, comenzó explicando Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame.

“Mientras Cubero con Indiana y Luca a un costado, ¡esperando que Mica termine de quejarse!”, aseguró, mientras ponía imágenes que tomó la propia gente que estaba en lugar. “Finalmente los dejaron pasar antes que la gente que estaba esperando”, aseguró.

Lo cierto es que, hasta el momento, Viciconte no hizo ningún tipo de descargo, pero se mostró muy divertida en la atracción turística junto a su familia. Recordemos que semanas atrás, la ex Combate rompió el silencio y haló sobre la presunta denuncia que Indiana le hizo a Nicole. "Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hacen los demás, ni mucho menos. Estamos bien, como familia estamos bien, criando a un chiquitito divino", dijo.

Al ser consultada por Intrusos, la pareja de Cubero agregó que "está todo judicializado" y que "por respeto y por cuidar a algunas personas", prefiere no dar declaraciones. "Creo que hay tiempo para todo, y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro", sostuvo.

Una fan salteña escrachó a Mica Viciconte por negarle el saludo

Hace algunos días, Mica fue cuestionada por una fan que expuso su mala actitud cuando la cruzó. Todo se conoció cuando la mediática realizó una publicación desde un hotel de Cafayate. “Qué pena hoy en la plaza. Con cariño te llamé y me miraste tan feo. Soy de un pueblo donde solo los conocemos por las redes o la TV. El señor Cubero sí se sacó fotos”, expuso una mujer en los comentarios.

Otra persona que la conoció también mencionó su experiencia: “Se hace la divina frente a las cámaras. Estuve alojada con ella y pensaba que todos se le iban a abalanzar por un saludo. No te perdiste nada. Él (Poroto) es mucho más amable”. Hasta el momento, Viciconte no enfrentó ninguna de las críticas, y continuó compartiendo fotos con su familia.