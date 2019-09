Gualichos, llanto en vivo y la furia de Nicole Neumann contra Cubero: "Me quiere ver muerta, tengo pruebas"

Una mañana de furia para Nicole Neumann. La modelo enfureció con su ex, Fabián “Poroto” Cubero y lanzó una durísima acusación: “Me quiere ver muerta y tengo pruebas de eso”. Luego, tuvo una crisis de angustia y se encerró en un camarín de El Trece, tras abandonar los estudios de Nosotros a la mañana.

La historia comenzó esta mañana, cuando en el programa del Pollo Álvarez -donde Nicole es panelista- le consultaron sobre su vínculo con Cubero, luego de una separación para nada sencilla. La modelo se largó a llorar en vivo y terminó abandonando el estudio. “No, pará, ¿te querés ir, Niki?”, le alcanzó a consultar el conductor del ciclo, que de todos modos continuó al aire.

Varios minutos después, finalmente Neumann volvió al programa y terminó contando el motivo de su fuerte angustia. “Es insoportable levantarse y todos los días tener un temita. En realidad no quiero contar nada porque es horrible hablar del padre de tus hijas, una persona que con la que compartiste once años y que va a ser familia, le guste o no, el resto de tu vida”, lanzó.

La crisis entre Cubero y Nicole no es para nada nueva. Ahora, la modelo contó que vive “24 horas con temas, trabas” y que “es una situación insostenible”. “Estoy volviéndome loca”, lanzó angustiada. La tensa situación que viven es a raíz de la tenencia compartida de Allegra, Sienna e Indianna, las tres hijas de ambos del futbolista y la modelo.

De todos modos, Nicole evitó contar un episodio fuerte que sí tuvo con Cubero y que había relatado fuera del aire, aunque luego la conductora Sandra Borghi se lo consultó en vivo. “¿Lo que vos dijiste fuera del corte de verdad crees que es así?”, le consultó, respecto a que el futbolista quería verla “muerta”. “Sí, absolutamente, estoy convencida y tengo pruebas de eso, aparte”, lanzó. “Es muy fuerte, me estaba yendo cuando te escuché decir eso”, le retrucó Borghi. “No lo digo de la boca para afuera”, le remarcó Nicole.

La tensa situación se agudizó aún más cuando el panelista Tomás Dente emitió un audio de una bruja, que relató: “A Nicole le hicieron algo, le hicieron la atadura de siete nudos, y me da mucha lástima, pobrecita. No la conozco pero la aprecio, me parece buena mina”.