Guerra de portadas: la historia secreta de la furia de Luciana Salazar con la revista "Caras"

Instalada desde hace unos días en Punta del Este, Luciana Salazar volvió a sorprender al manifestar de modo público su furia contra la revista Caras. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el reclamo de la conductora? La historia secreta de la bronca de Luli y la traición que vincula también a la revista Gente.

Esta semana, ambas revistas llevan a sus portadas a las personalidades que se encuentran de vacaciones en Uruguay. Según pudo saber BigBang, Luciana había accedido a posar para Caras, rechazando así la oferta de la otra publicación.

Sin embargo, la rubia sufrió un contratiempo y no llegó al horario que habían pautado para hacer la foto grupal, de la cual también participaron Agustina Casanova, Elina Fernández, Eduardo Costantini, Carolina "Pampita" Ardohain, Tomás Eurnekián, Angie Landaburu, María del Cerro (junto a su pareja, Meme Bouquet) y Barby Franco.

Para no dejarla fuera de la portada, la conductora posó igual y el acuerdo era que la sumarían luego con photoshop, algo que no sucedió. Pero eso no fue todo: la rubia se indignó al ver que la habían dejado afuera y que, sobre el pie de página de la portada, publicaron una foto junto a la de su ex, Martín Redrado.

"Qué triste rechazar una propuesta (por la portada de Gente) que me hubiera encantado hacer por ser una persona con códigos que cumple con su palabra y ver que del otro lado no cumplen con lo acordado. Para rematar, te ponen una foto al lado de la de tu ex. Muchas gracias, Caras. ¡Son divinos!", disparó desde Twitter.

Desde la revista, salieron de inmediato al cruce. Según consignaron en el ciclo Involucrados, el director de la publicación, Hector Maugeri, justificó que resultó imposible sumar la foto individual de Luli, dado que la modelo llegó al lugar de noche y el contraste de las luces tornó imposible el truco.

Ni lenta, ni perezosa, Salazar salió de inmediato al cruce y compartió una foto del back de cuando posó para la revista, en la que se puede ver que la luz era similar a la de la portada. "¡No llegué de noche!", disparó.

Otro de los puntos de conflicto radica en el que, según trascendió, se le había pedido que posara sólo para Caras, teniendo en cuenta la reciente portada que la publicación realizó con Matilda como protagonista. Sin embargo, tanto María del Cerro como "Pampita" pudieron posar para ambas revistas.