Guerra en LAM: la venganza de Estefi Berardi contra De Brito y Yanina Latorre

El “lavarropas gate” se volvió a abrir este miércoles a raíz de la declaración que Sofía Aldrey, la ex pareja de Fede Bal, emitió en la justicia. En su relato, expresó no haber sido la responsable de filtrar el romance entre el actor y Estefi Berardi. A raíz de esto, la panelista puso me gusta en diversos tweets en donde apuntó contra Ángel de Brito y Yanina Latorre. “Capricornio después de demostrar que llevaban razón y deja a todo el mundo en evidencia”, escribió.

Desde febrero del 2023 Berardi discutió fuertemente con Latorre en LAM, ya que la esposa del futbolista aseguró y confirmó que su compañera había sido la amante de Bal mientras estaba en su relación anterior. De hecho, cuando la ex participante de combate lo negó, la rubia la trató de “mentirosa” ya que su información estaba chequeada con los mismos protagonistas.

En ese entonces, aunque tanto Latorre, Aldrey y De Brito confirmaron su vínculo, la bailarina lo desmintió. Por esta razón y ante el desconocimiento de Sofía frente a la justicia, Berardi le puso like a una serie de tweets que apuntaron directamente contra sus colegas: “Estefi siempre tuvo razón entonces” y “siempre callados escuchando las giladas que dicen para después mirarlos” fueron los más impactantes.

Un dato no menor, es que Berardi compartió todas estas respuestas de la gente que la banca a poco menos de diez días de abandonar su silla en el programa que la ayudó a posicionarse en los medios de comunicación. Esto se debe a que el próximo 30 de junio dejará de estar en LAM y se irá en busca de nuevos rumbos.

Si bien aún no se confirmó en donde estará, la joven le puso like a un tweet que sería revelador: “Va como participante de Pasaplatos, sigue en Mañanisima y ayer tuvo reunión para conducir un programa de radio”. Si bien contra De Brito no se animó a escribir nada en concreto, aprovechó su momento para desquitar su bronca contra Latorre.

Por su parte, De Brito también se mencionó en su cuenta de Twitter al respecto, pero solo compartió la declaración de Aldrey: “La Srta. María Sofía Aldrey, surge de modo expreso y claro que la nombrada desconoce los chats y mensajes difundidos en el programa Intrusos, como así también la forma en la que los mismos llegaron a las manos de la producción o conducción del programa”.

Además, el conductor de LAM, agregó: “No tuvo injerencia en las manifestaciones efectuadas por la Sra. Tauro en dicho programa, las que desconocía, hasta tomar conocimiento de la presente causa y observar el contenido de los mismos”.