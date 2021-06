Guerra en Polémica en el Bar: Cabak terminó mal con Iúdica y demandará a Sofovich

El escándalo estalló la semana pasada en Polémica en el bar, cuando Horacio Cabak escribió a través de su cuenta de Twitter: "Adiós Polémica en el bar. Gracias por todo”. Pero al anunciar su salida del programa que conduce Mariano Iúdica, el ex modelo dejó entrever que lo habían desvinculado del ciclo. No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos", afirmó.

Lo cierto es que este lunes se dio a conocer que Cabak tiene decidido llevar a Gustavo Sofovich, productor del histórico ciclo. "Él va a llevar a la justicia a Gustavo Sofovich por sus declaraciones, acá en este programa, y por la desvinculación de ‘Polémica’. Nosotros el viernes hablamos con Gustavo, y él explicó por qué Cabak no estaba más en el programa", contó Ángel de Brito.

Y siguió: "También fue bastante duro en algunas apreciaciones, como que se había ‘suicidado’ en cámara, que se llevaba mal con todos los compañeros. Y lo que dice Cabak es que a él le mandaron una rescisión del contrato, que no hubo común acuerdo y faltaron códigos. Yo le propuse a Cabak contestarle acá a Sofovich, primero me dijo que sí, pero después cambió y me dijo que lo resolverá en la justicia”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Qué dijo Sofovich? El productor dialogó con Los Ángeles a la mañana, expresó su dolor por la actitud de Cabak y aseguró que le ofreció una salida “decorosa”. “Polémica en el bar es una familia desde hace muchos años. Se complicó. No estaba bueno, había mucho roce. Tampoco puedo permitir que a Mariano Iúdica le quieran armar la mesa”, destacó el productor.

De acuerdo con él, la salida de Cabak había sido de común acuerdo. “Tuvimos una charla muy larga por teléfono. Acordamos que salía. Hay códigos dentro de ese bar y dentro de ese chat”, sostuvo y agregó: “Horacio Cabak se suicidó mediáticamente en Polémica en el Bar. Le dijo que se tomara el tiempo que necesitara, que hiciera lo mejor para él -indicó- Fue, vino, después no quería volver, después volvió. Renunció tres veces”.

Sin embargo, el ex modelo -que había firmado un contrato hace 15 días con el programa- resaltó que fue despedido por no hablar de su vida privada en el programa de América TV, luego del escándalo con su pareja, Verónica Soldato, quien lo había acusado de ser infiel. En ese sentido, el conductor de La jaula de la moda resaltó junto a una captura de Sofovich: "Cuando te quejas de la falta de respeto de ser juzgado todas las noches en tu lugar de trabajo por cuestiones de la vida privada. Cuando te llaman por teléfono para echarte pero después dicen que fue de común acuerdo. Cuando el que te pega se enoja con vos porque le hiciste doler la mano".

Por la radio, Cabak aclaró que le mandaron una rescisión de común acuerdo que fue "obligado" a firmar y cerró: “Me echaron porque no hablaba de mi vida privada”. "Va a llevar a la justicia su desvinculación y los dichos de Gustavo Sofovich. Dice que son mentiras. Será una demanda laboral y por daños y prejuicios. Cabak siente que fue perjudicado en su imagen y como profesional", cerró De Brito.