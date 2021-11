Guerra por el palco de Diego: el desaire a Dieguito y la dura acusación contra Dalma y Gianinna

En pie de guerra. El sábado por la noche, con una Bombonera colmada de gente, Diego Maradona fue homenajeado una vez más en el estadio de Boca Juniors el día en el que hubiera cumplido 61 años. La ceremonia, que contó además con una inmensa gigantografía en el centro de la cancha y la presencia de Dalma Maradona en representación de la familia del astro, volvió a generar polémica entre los herederos del "Diez". ¿El motivo? Ni Dieguito Fernando, ni Jana Maradona recibieron jamás la invitación; al tiempo que tienen prohibido el uso del palco de su padre.

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, el abogado Mario Baudry (en pareja con Verónica Ojeda y quien representa los intereses del hijo menor de Diego) ya presentó un pedido para que todos los herederos puedan ingresar al paco de Boca. La solicitud habría disparado una nueva interna con las hijas mayores de Diego, Dalma y Gianinna, quienes se habrían quedado tras la muerte de Maradona con las tarjetas de acceso al mismo, impidiendo así que el resto de los herederos puedan ingresar al mismo.

Pero el acceso al palco no es lo único que desató la bronca de los herederos. Mientras que a Dalma le dieron un trato preferencial desde el club, a Dieguito Fernando le prohibieron el ingreso por auto y "lo mandaron a caminar ocho cuadras con la gente" para poder ingresar al estadio. A eso se le suma que el menor de ocho años no recibió la invitación a la ceremonia, en línea con el trato diferencial que desde la dirigencia del club le dan también a Jana y Diego Jr.

Hay un dato no menor: Dieguito es el único menor autorizado por la Asociación de Fútbol Argentino para estar en un campo de juego en un partido oficial. "Diego no podía entrar a la cancha si no lo hacía con Dieguito", destacaron, al tiempo que señalaron que las tarjetas de ingreso siguen en posesión de Dalma y de Gianinna.

El mítico palco de Diego en La Bombonera se construyó en 1996, cuando tuvieron lugar las últimas reformas del estadio. Ubicado en el corazón de la tribuna, se convirtió en el sitio de referencia cada vez que Diego se hizo presente en la cancha.