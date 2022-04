Guido Süller inaugura emprendimiento y cobrará por cenar en su casa: la especialidad será el pollo al horno con papas

“A mí me gusta el pollo al horno con papas”. La frase de Guido Süller, en pleno ataque de llanto, durante una entrevista en Intrusos durante el año 2002, se convirtió en uno de los grandes momentos televisivos de las últimas décadas. De hecho, esa escena fue repetida en todos los programas de archivo. En aquella ocasión, el hermano de Silvia Süller lloraba porque no veía a su familia. Ahora la situación es distinta.

Convertido en jubilado de Aerolíneas Argentinas desde hace años, donde trabajó como comisario de abordo, y con trabajos como arquitecto, Guido pensó y desarrolló un nuevo emprendimiento que comenzará a realizar el 13 de mayo. ¿De qué se trata? Invitará a cenar a un grupo reducido de personas a los que les cobrará por cocinarles. Casi como un restaurant sin habilitación. Pero no seamos malos.

Según el propio Guido, su idea gastronómica surgió porque su casa es muy grande y él está muy solo. En la presentación del proyecto, contó: “Estaba solo en casa los findes y mis vecinos recibían gente, amigos, familiares, personas y sentía las risas, el olor a comida, que pasaban un grato momento y yo solo en tremendo caserón y dije: ‘¿por qué no recibir a alguien?’. Quiero contarte que abro las puertas de mi casa para que conozcas mi hogar, mi vida, mi mundo. Quiero recibirte y que compartamos una noche inolvidable”.

Así comienza la presentación de Demasiado Restó, ubicado en su casona de un reconocido barrio privado de Pilar. Aunque ese tipo de emprendimientos están totalmente prohibidos en los barrios cerrados, a Guido no le importó. Y explicó en una entrevista: “Es u proyecto que se me ocurrió a mi de mi cabeza y no tiene precedentes”.

Y siguió: “Que alguien muy conocido, famoso, aunque la palabra me da vergüenza, abra las puertas de su casa a cualquiera que quiera venir, es un idea loca. Familia casi no tengo, amigos pocos, hijos o pareja no tengo, pero tengo el amor del público, y de la gente, así que los invito a mi casa que les cocino”.

En tanto, sobre el menú en particular, Guido afirmó: “No será una comida gourmet sino casera, la comida de mamá y de la abuela. Mi casa es minimalista y quiero darle el calor de hogar. Pensaba ¿qué puedo hacerles de comer abundante rico que les guste a todos?’ y en el avión durante muchos años ofrecí: ‘¿pollo o pasta?’, la famosa frase de la azafata. Y me dije: ‘¿Si hago un pollo como me hacia mi mamá?’ A la mamma, con las papas bien doraditas, la frase que me hizo conocido hace 20 años. La gente lo quiere probar y para los que no comen pollo, pasta, sorrentinos que son las que mas me gusta, con distintas salsas y una opción vegetariana”.

En ese sentido, los platos que cocinará el mediático serán una entrada en la que se pueden elegir sopa crema de zapallo, canastita caprese o brusquetta; un plato principal, dividido entre el pollo al horno y la pasta; y el postre. Para eso se pueden elegir panqueques, budín de pan o ensalada de fruta. También habrá café. ¿Cuántas personas entran en el hogar de Guido? Habrá tres mesas, dos serán para cuatro comensales, ubicadas en la cocina, y la tercera para seis personas, en el comedor.

“Voy a improvisar, hacer anuncios como si estuviéramos en el avión y a contar cosas de mi vida. Vaya a saber las cosas que pueden pasar, será un clima de buena onda, no va a hacer música estruendosa y vamos a pasar un momento agradable y para mi va a ser una forma de sentirme acompañado cocinando que es algo que siempre me gustó”, relató sobre las cenas, que también contarán con el show de una doble de Whitney Houston. ¿Qué me contás?

Pero hay más. Guido no deja nada librado al azar. “Van a venir a mi casa y a entrar en el mundo Süller, comer en mis platos, sentarse en mis sillas, beber en mis vasos. Y vamos a hacer un ritual, voy a prender un fogón y la gente podrá pedir sus deseos”, explicó. ¿Cuánto sale la jodita? 6.000 pesos por persona. Para los cholulos, los fanáticos de Guido y del pollo al horno con papas es una ganga.