Guille Valdés habló de Tinelli y del escándalo con Ortega: "No había una relación de amistad"

Durante varios meses fue mucho lo que se habló en los medios de comunicación respecto de los inicios de la relación amorosa de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés, quien era ex esposa de Sebastián Ortega, conocido del conductor de Showmacht.

Lo que se dijo en varias oportunidades es que el periodista era muy amigo de Ortega, y que lo había traicionado al haberse puesto a salir con su ex y madre de sus hijos.

Sin embargo, años después los protagonistas de esta historia salieron a aclarar que las cosas no eran tan así, y de hecho, en las últimas horas Guillermina Valdés estuvo de invitada en un programa de TV y aprovechó para contar que Marcelo y Sebastián no eran cercanos, y que jamás habían compartido eventos íntimos o familiares. "Una relación de amistad no era", sostuvo.

Guillermina Valdés habló de los inicios de su relación con Tinelli.

La actual pareja de Tinelli estuvo de invitada en el ciclo de Jey Mammon, donde fue consultada por el humorista acerca de la vida ensamblada que lleva junto a sus hijos y los de Marcelo.

En ese contexto, la ex modelo comentó que si bien había visto al periodista en algunos eventos, la realidad es que no se conocían, y que quien los presentó fue una amiga de ambos en común, llamada Paula.

"Siempre estuvo el tema de 'la mujer del amigo', como si la mujer fuera de alguien. Yo no era la mujer de nadie. Quizás si lo decía hace ocho años, decían ‘¿qué dice? No entiendo’. Pero hoy las mujeres estamos con todos los radares prendidos", dijo Valdés en referencia a que le molesta mucho que digan que ella era la mujer de Ortega y que Tinelli se la robó al productor.

Valdés dijo que Marcelo no era amigo de Sebastián Ortega.

Sobre el supusto vínculo que había entre Marcelo y Sebastían, la rubia aseguró que en realidad ambos eran solamente conocidos, y que de hecho nunca habían compartido cumpleaños ni eventos familiares.

"Una relación de amistad no era, nunca habíamos compartido un cumpleaños, un bautismo, nunca vino a mi casa. Habían trabajado juntos y en eventos sociales nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Está bueno poder aclarar eso. Yo estaba divorciada, Sebastián estaba en pareja con una chica divina (Ivana Figueiras)", comentó.

Respecto a los complicados meses que tuvieron que atravesar al inicio de la relación, Valdés dijo que fueron momentos muy complicados, y que tuvo hasta que apagar la TV en algunas situaciones para que sus hijos no se enteraran de lo que decían en los medios de comunicación.

"Hubo una cosa de irrealidad, de mucha gente hablando. Yo soy como muy justiciera, cuando algo me parece injusto Marcelo me dice 'no salgas a contestar porque si no los temas crecen'. Fue un gran aprendizaje para mí, yo no estaba tan expuesta. Uno aprende", aseguró.

De igual modo, la rubia dijo que lo conoció a Tinelli en el año 2012, cuando ya estaba divorciada, y que la relación formal empezó en enero de 2013, después de haber pasado por todo el torbellino mediático.

La convivencia con Tinelli

La ex modelo explicó que cuando decidió irse a vivir con Marcelo, resolvieron que cada uno tuviera su departamento para acomodar la vida de sus hijos, aunque la realidad es que cada noche duermen juntos.

"Tenemos muchos hijos de distintas edades y era muy difícil. Estuvo buena esa decisión. Mis hijos son de otro padre, sus hijos de otras madres, viene cada uno con sus historias, ya de por sí ser madre o padre es difícil, imaginate ser padrastro o madrastra", dijo.

De todos modos, hizo hincapié en que pasan mucho tiempo juntos con el conductor, aunque ella es más solitaria y él "más pegote".