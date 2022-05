Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli y la historia de las cinco separaciones que anunciaron

Nada en la relación fue fácil. Desde el inicio. Marcelo Tinelli (62) y Guillermina Valdés (44) comenzaron un romance en el 2012 que apenas duró un trimestre: de junio a septiembre. A pesar del poco tiempo, el fugaz amorío empezó con una polémica.

"Falta de códigos". Eso alegó Sebastián Ortega (48) al enterarse de que un “amigo” como Marcelo estaba saliendo con su ex mujer. La discusión vintage no le causó gracia a Guillermina y ella, empoderada, fue la encargada de aclarar los términos: “Siempre estuvo el tema de ‘la mujer del amigo’, como si la mujer fuera de alguien. Yo no era la mujer de nadie. Una relación de amistad no era, nunca habíamos compartido un cumpleaños, un bautismo, nunca vino a mi casa. Habían trabajado juntos y en eventos sociales nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Está bueno poder aclarar eso. Yo estaba divorciada y Sebastián estaba en pareja con una chica divina (Ivana Figueiras)”.

Pero se separaron, y a juzgar por las declaraciones de Guille, la relación parecía cosa del pasado. “No me arrepiento haberme jugado por Marcelo. Yo con él fui desde el corazón, me deslumbró. No importa cuánto tiempo estuvimos juntos, sino que estuvo bueno. Yo aprendí mucho con él y de esta historia. Y sufrí cuando se terminó, pero se ve que tenía que ser así”.

Y así fue, aunque la separación también duró poco. Llegó el año 2013 y con la temporada de verano la pareja volvió recargada. Viajaron a Punta del Este, se mostraron juntos y dieron inicio a la segunda etapa de la pareja. Esta vez, la secuela fue más larga y dio sus frutos. Más precisamente, el 18 de abril de 2014, cuando nació el primero y único hijo de la pareja: Lorenzo, más conocido como Lolo.

Crisis, amor, crisis, amor

Ya siendo una familia ensamblada, y conviviendo en el mismo edificio de Avenida Libertador con dos pisos de diferencia, el conductor y la modelo volvieron a asumir una crisis. En medio de un viaje a Europa, las declaraciones cruzadas daban de nuevo por terminada la relación. “Nos separamos en buenos términos y tenemos un hermoso hijo en común”, comentó en ese momento la mamá de Lolo. Tinelli usó el Twitter: “Esta separación es teniendo la mejor relación con una gran mujer con Guillermina donde siempre está presente el amor”.

Pero el amor es más fuerte, y la película tendría una tercera parte. En esta oportunidad, el portavoz de la reconciliación fue el hombre: “Después de la crisis que tuvimos, estamos en una relación muy buena, viendo qué nos pasa a ambos. Es una relación de muchísimo amor y respeto por el otro. Y estamos viviéndola sin ponerle ningún rótulo”.

Hasta que llegó la pandemia y un “quedate en casa” que resultó ser un cimbronazo para muchísimas parejas. Marcelo Hugo y Guillermina no fueron la excepción.

“Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”.

Ella también contó su parte: “En la pandemia la pasé muy bien. Mi hija me dice que no diga eso, pero es así. La pasé bien. Trabajé mucho conmigo. Me hizo muy bien estar conmigo sola. Tuve un tiempo separada de Marce y estuvo bueno”.

Una nueva última vez

No hubo caso. Estar separados les dura poco. O mejor dicho, separarse un tiempo les hace bien. Tras los tres meses sin el uno con el otro, Valdés y Tinelli apostaron por un nuevo capítulo, la cuarta parte de una historia de amor que cuando se termina se regenera. Sin embargo, los guionistas, acaso cortos de presupuesto, repitieron el final. En esta oportunidad, la noticia se hizo pública ayer por la noche, a través de Ángel de Brito y detalles de la relación que aportó Yanina Latorre.

"Hay un último momento”, lanzó el conductor de LAM en su programa. Y dio la noticia:

“Marcelo Tinelli está separado de Guillermina Valdés. Está confirmada la información. Es un bombazo que nadie esperaba".

Según agregó la panelista, todo habría comenzado al volver de Punta del Este, después de las vacaciones familiares. “Hubo diferencias en la convivencia. Los hijos de ambos tienen estilos diferentes de vivir y en Uruguay la relación estaba rara”. Y agregó: "No es crisis, es separación”.

Final del juego

Por último, la palabra de los protagonistas. "Nos separamos en muy buenos términos. Y vos sabés cuánto nos queremos", le escribió Guillermina a Ángel. Tinelli también apareció: "Sí (estoy separado). No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien".

La pregunta obligada para terminar: ¿habrá una quinta parte? ¡Chau, chau, chau, chauuuuuuuu!