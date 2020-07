Guillermo Andino se cansó de que lo carguen por twitter y denunció robo de identidad (qué habían dicho)

En octubre del año pasado, una inesperada y, si se quiere, dramática confesión lo convirtió a Guillermo Andino en tendencia en las redes sociales. ¿Qué dijo? El conductor de América había contado en un programa radial que a espaldas de su mujer, Carolina Prat, le pidió al médico que la atendía en aquel momento adelantar el parto de su primera hija, Sofía, que actualmente tiene 18 años.

Y la razón fue lo que más llamó la atención y, claro está, lo convirtió en blanco de las críticas, ya que –según contó- fue debido al aniversario del gol de Juan Carlos "El Chango" Cárdenas en la Copa Intercontinental para Racing. "Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto, para que Sofi naciera el 4”, contó el fanático de la Academia.

El 4 de noviembre de 1967​​​​, Cárdenas le convirtió al Celtic de Escocia el gol más importante de la historia de Racing. Fue desde 35 metros y le dio la copa a la Academia y el primer título mundial para un equipo de la Argentina. Por esa razón, Andino buscó coincidir el cumple de su hija con el aniversario de aquel tanto. "Los junté al Chango y a Sofi", dijo el periodista al cerrar su anécdota.

Pero además de soportar los furiosos y muy duros cuestionamientos del público en general -a Andino no le quedó otra que salir a desmentirse así mismo y aclarar que la decisión había sido tomada junto a su esposa, quien a su vez apoyó esta nueva versión de los hechos- el periodista de América TV fue testigo del nacimiento de la cuenta fake que hasta el día de hoy le genera fuertes dolores de cabeza.

En tanto ocurría esto, en el mundo de las redes sociales se daba un fenómeno que, actualmente, el propio Andino quiere erradicar. Una antigua cuenta fake del conductor, que dice ser fanático del periodista y que está siendo manejada por una persona anónima hasta ahora, recobró su actividad y desde entonces no deja de publicar chistes, bromas e ironías de dudoso gusto que hasta hace poco tenían como blanco a Andino y que en los últimos días cruzó la línea para atacar a su esposa, generando un fuerte malestar familiar que el propio conductor no piensa tolerar.

Por esta misma razón, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por "usurpación de identidad" y exponer a la familia Andino a burlas constantes y comentarios agresivos. “Enferma o enfermo de la cabeza -escribió-, ¿quién se esconde detrás de este usuario, usurpando el nombre y apellido de mi marido? La Justicia se está encargando de este delito. El Guillermo Andino verdadero no tiene ninguna red social”, había publicado en su cuenta de Instagram Prat, pero el intento de intimidación no alcanzó.

De hecho, la cuenta falsa -bajo el nombre de "Guille Andino (AndinoOkey)" y que se define como "periodista", "familiero" y "cuenta de un admirador" -respondió al mensaje de Prat realizando un nuevo comentario a través de Twitter y agregando el enlace oficial de la cuenta de Instagram de la esposa de Andino a la descripción de la "fake". "Les pido por favor para difundir esta denuncia. No puede ser que alguien se esconda detrás de mí. es como cuando te tocan el hombro, te das vuelta y no está más. al principio es gracioso, después ya no tanto", se rió el dueño de la cuenta apócrifa.