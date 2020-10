Guillermo Andino tiene Covid-19 y se encendieron nuevamente las alarmas en América

La pandemia del coronavirus (Covid-19) sigue están al tope de todas las discusiones y comentarios en la televisión pero no sólo por lo que sucede a nivel país en cuanto a contagios, muertes y las consecuencia económicas y sociales de la cuarentena. Nuevamente un contagió en América TV encendió todas las alarmas. Se trata del conductor y periodista Guillermo Andino quien, según se encargó él mismo de comunicar, se contagió por una de sus hijas.

“Di positivo ayer y tanto mi hija mayor [Sofía] como yo estamos aislados y asintomáticos. Caro, Victoria y Ramón [la esposa y los hijos restantes del conductor], afortunadamente, dieron negativo”, afirmó Andino en declaraciones a Teleshow, donde adelantó que durante dos semanas, al menos, no estará al frente de Informados de Todo.

La duda en la familia Andino comenzó a mediados de la semana pasada cuando Sofía Andino presentó algunos síntomas de fiebre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ante la duda de si era solamente una gripe o un caso de coronavirus se la hisopó a la joven. Con el resultado en mano el resto de la familia se sometió al test y, como contó el propio Andino, solamente él fue dio positivo de ese segundo grupo.

En el Grupo América ya son varios los periodistas y conductores que dieron positivo. Por ejemplo, en la señal de noticias A24 los conductores Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar fueron dos de los casos más conocidos.

El primero de ellos incluso tuvo que ser hospitalizado debido a que la cepa que lo afectó tenía una alta carga viral. "Es como si me hubiesen caído 10 aplanadoras encima. Lo más fuerte es no poder respirar. Si uno normalmente respira 10, durante dos días respiré 1 ó 2. Después tuve mucho dolor muscular. Todo el tiempo quería estar en la cama", relató el periodista en declaraciones al programa Los Ángeles de la Mañana (LAM).

A lo largo de la entrevista, Feinmann, contó cómo fue su internación. “La soledad era absoluta. Yo trataba de leer; mirar las noticias en algunos momentos, porque volaba de fiebre. En toda esa semana el problema era que no me podían bajar la fiebre. Estaba luchando contra la fiebre, contra poder respirar, contra la carga viral, que fue monumental. El promedio de la carga es entre 60 mil y 260 mil bichitos. Cuando me hicieron el hisopado, mi carga viral era de 100 millones”, recordó.

Por haber estado en contacto con Feinmann también dieron positivo dos de sus compañeros de piso: el periodista Mariano Obarrio y el médico Claudio Zin. Mientras tanto en la señal hubo otros casos de productores y operarios en diversos turnos que dieron positivo.

Casi al mismo tiempo, el periodista de Radio La Red, Gustavo López también dio positivo y tuvo que ser internado. "Como tuve fiebre la segunda semana, por precaución me hicieron venir a una clínica y me siguen el paso a paso", aclaró López en diálogo, en ese entonces, con el diario La Nación. "Por suerte, estoy bien. No tuve fiebre la primera semana, que la sobrellevé bárbaro; pero como la segunda empecé a levantar fiebre, por una cuestión de estar más hora a hora, minuto a minuto, me trajeron acá", señaló.