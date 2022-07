Guillermo Coppola en guerra con la serie de Maradona: demanda millonaria por el mal uso de su imagen

Desde el principio, Maradona: Sueño Bendito -la seria basada en la vida de Diego Armando Maradona- generó varios escándalos. Todos ellos, claro está, en el entorno del Diez. Por ejemplo, una de las escenas generó tal controversia que la Lazio le pidió directamente a Amazon Prime que se elimine la toma en la que son tachados de fascistas por el astro argentino. “Estos fascistas quieren humillarnos”, dice Diego en la serie sobre el rival del Napoli. “La referencia al fascismo es tanto más odiosa porque se evoca con una clara intención difamatoria. Se las arregla para lograr el extraordinario resultado de insultar a toda una afición y a un club", sostuvo la entidad italiana.

Pero sin dudas la escenas que causó más revuelo fue la del primer capítulo, donde relata la secuencia en la trasladan al Diez a un hospital de Punta del Este. Era el 4 de enero de 2000, y Maradona -con 39 años- debía ser internado por una sobredosis. Pese a la gravedad, la ficción muestra a un Guillermo Coppola más preocupado por evitar un revuelo mediático que por la salud del jugador. Tan es así que frena a cargar nafta y se toma un café de pasó.

Esta escena enfureció a Coppola que si bien en su momento aclaró que no iniciará acciones legales a pesar de que su visión de los hechos distaba mucho de lo narrado en la biopic de Amazon Prime, finalmente afirmó en un audio que le envió a Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9.30), que iniciará un juicio millonario contra la plataforma audiovisual por el mal uso de su imagen. "Me hicieron entender que es un mal uso de la imagen", dijo el ex manager.

Según explicó, fueron sus abogados -Gustavo Romano, Gerardo Pardo y Fernando Burlando- los que lo convencieron de demandar a la plataforma por streaming. "Es un mal uso de la imagen. Sin consulta alguna, sin aviso. Dejando mi imagen por ahí maltratada. No lo puedo asegurar porque no la vi a la serie. Seguí los pasos de Claudia, Dalma, Gianinna, Bilardo, etc. Fundamentalmente por respeto. El que no han tenido para conmigo, destacó.

Cabe destacar que Coppola está con los preparativos de su propia serie autobiográfica, que producirá Disney+ y que está prevista que se estrene en 2023: "Todo lo contrario a como estoy procediendo yo con la serie que ya arreglé con Disney. Hablando con cada uno de los que van a personificar en la misma. Pidiéndoles autorización, contándoles de qué se trata", relató.

Lo cierto es que sobre este tema se pronunció el propio Leonardo Sbaraglia, quien interpretó al ex manager del Diez en la ficción. "Coppola está enojado porque siente que ensuciaron su imagen y no es con vos, porque de hecho dice que lo representaste muy bien y que se juntaron, pero que el guion no lo representa", le adelantaron al actor y éste, no dudó en llenar de elogios al ex representante de Maradona.

Según Sbaraglia Guillermo "fue un gran tipo" con él. "Me abrió las puertas de su corazón, de su amistad. Y bueno, nosotros lo hicimos y trabajamos desde el lugar de más afecto, amor y más respeto posible. Después lo que se pueda interpretar de eso, ya es muy personal. No puedo decir tampoco demasiado al respecto y menos con Guillermo. Nos queremos mucho, no me voy a meter en esa polémica tampoco", destacó.

Desde el ciclo del Trece a le preguntaron si había tenido una charla privada con Coppola para aclarar algo sobre su interpretación. Entonces, Sbaraglia, contó: "En absoluto hubo comentarios suyos. Él siempre fue un caballero. Y un tipo que entiende perfectamente lo que es la ficción. Él entendió siempre que lo de Maradona tenía que ver con algo al servicio de la narrativa. Y bueno, de pronto habían cosas que se podían ir para un lado o para el otro", concluyó el actor.

Recordemos que las hijas del Diez, Dalma y Gianinna, y la madre de ellas, Claudia Villafañe, ya le iniciaron acciones legales a Amazon porque -afirmaron- no aprobaron que utilicen sus nombres y tampoco dieron su consentimiento. Meses atrás, Coppola había relatado cómo había sido realmente la secuencia de la internación del Diez en Punta del Este: “El médico, con muy buena intención, dice que llamemos a la ambulancia (del sanatorio Cantegrill).

Y agregó: "Era razonable y lógico, pero la ambulancia iba a tardar 40 minutos (hasta el Policlínico La Barra) y otros 40 para regresar al Cantegrill. Le dije: ‘Doctor, subámoslo a la camioneta y nos ahorramos un tramo’. No pedí café porque no tomo café, pero no importa. Tomé durante 21 años en el banco. Llegaba el cliente, ¿y qué le ofrecías? Un café y un cigarrillo. Yo lo hubiese contado más dramática. No se contaron las horas previas".

De acuerdo con Coppola, hubo preguntas que debían verse reflejadas en la serie y no lo hicieron: "¿Qué pasó? ¿Dónde fue Diego? ¿Por qué lo encontré como lo encontré? Era mucho más dramática la situación, y que yo pidiera café no tiene nada que ver”. En relación a esto, recordó lo que declaró Diego en la primera entrevista que brindó tras la internación en Punta del Este: “Guillermo me salvó la vida”.

Lo que le molesta a Coppola es que le tocó "ser el villano" en la serie. "¿Les parece que la ficción puede dañar la imagen de una vida ya transcurrida y hecha? Estoy grande, pasé los 70 ampliamente. Tuve antes de Diego 183 futbolistas, con familia, con mujeres, con hijos, con padres.... ¿Les parece que, a esta altura, con el camino casi recorrido de la vida me puede preocupar una ficción?”, había dicho meses atrás. A pesar de eso, ahora aclaró que irá a juicio.